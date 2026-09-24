Juez revisa el veto de Donald Trump a prensa

Un juez federal escuchó ayer los argumentos sobre el veto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra CNN, MS NOW y Politico para ingresar a la Casa Blanca, pero terminó la audiencia sin una decisión.

El juez Timothy Kelly, nominado por el magnate en 2017, señaló que debe aplicar los precedentes judiciales sobre el acceso de la prensa. Dos casos anteriores establecieron que los periodistas deben tener la oportunidad de defenderse antes de que les retiren sus acreditaciones.

El abogado de los medios, Theodore Boutrous Jr., calificó la prohibición como un “castigo sin precedentes e injustificado” y sostuvo que no existió un debido proceso. CNN, MS NOW y Politico argumentan que fueron excluidos por el contenido de su cobertura y consideran que la medida viola la Primera Enmienda.

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El Tip: Los medios de comunicación argumentaron que fueron señalados debido al contenido de su cobertura, en otras palabras, discriminación por motivos de opinión.

En tanto, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, cuestionó los fallos anteriores, pero Timothy Kelly respondió: “Tal vez lo fueron, tal vez no, pero ahora como juez de distrito tengo que aplicarlos”.

El gobierno defendió la decisión al afirmar que “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho” y que el presidente puede actuar para proteger la seguridad nacional.

La administración acusó a los medios de publicar información sensible y citó reportes de CNN sobre un búnker relacionado con el Ala Este; de MS NOW sobre una investigación por filtraciones y de Politico acerca del financiamiento del salón de baile y las mejoras de seguridad.

8 años tiene la última vez que le restituyeron un acceso a CNN

También señaló publicaciones relacionadas con la guerra con Irán. Una de las objeciones contra Politico corresponde a declaraciones de un funcionario que habló bajo anonimato durante una sesión organizada por la propia Casa Blanca.

Las cartas enviadas a los medios les dieron hasta el viernes para responder a las acusaciones. El magnate cuestionó al juez antes de la audiencia y adelantó que apelará un fallo adverso.