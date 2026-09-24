EU restringe visas por turismo natal

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, ha relacionado en distintas ocasiones el “turismo de nacimiento” con personas adineradas de China y otros países.

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer nuevas restricciones de visas contra personas vinculadas con redes de “turismo de nacimiento”, que organizan viajes al país para que mujeres extranjeras den a luz y sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la medida se aplicará bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y acusó a estas organizaciones de explotar el sistema migratorio para obtener ganancias.

Según Marco Rubio, las redes cobran decenas de miles de dólares, asesoran a extranjeros para mentir en sus solicitudes de visa y organizan partos en territorio estadounidense. La política estará dirigida contra propietarios y administradores de estos negocios, intermediarios que instruyan a los solicitantes para cometer fraude y proveedores médicos extranjeros vinculados con estas prácticas.

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“Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”, afirmó Marco Rubio.

Las autoridades estadounidenses ya consideran que viajar con una visa de visitante con el propósito principal de dar a luz para obtener la ciudadanía para un hijo no es un uso permitido de dicho documento.