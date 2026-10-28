Muere la actriz Barbara Barrie a los 95 años; pidió la muerte asistida

Murió la actriz estadounidense Barbara Barrie, conocida por su actuación en la película Breaking Away, que le valió una nominación al Oscar. La mujer falleció en Manhattan a los 95 años de edad.

El deceso fue confirmado por la hija de la artista a The New York Times y explicó que la famosa murió con asistencia médica después de haber sido diagnosticada con cáncer terminal.

¿Quién era Barbara Barrie?

Barbara Ann Barrie nació en Chicago, Illinois, el 22 de mayo de 1931; fue una actriz de cine, teatro y televisión en Estados Unidos. Su gran éxito cinematográfico llegó en 1964 con su interpretación de Julie en la película One Potato, Two Potato por la que ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

Es conocida principalmente por su papel de Evelyn Stoller en Breaking Away que la llevó a una nominación, en los Premios Oscar, a Mejor actriz de reparto en 1979 y una nominación en los premio Emmy en 1981, cuando se repitió el papel en la serie de televisión basada en la película .

Barrie también es conocida por su extenso trabajo en el teatro, recibiendo una nominación en los Premio Tony a la mejor actriz en un musical en 1971 por el papel de Sarah en Company de Stephen Sondheim.

Barrie se casó con el director, actor y productor Jay Malcolm Harnick (quien murió en 2007) en julio de 1964; juntos tuvieron dos hijos y él fundó Theatreworks USA y era hermano del letrista de musicales Sheldon Harnick, ganador del premio Tony

Fue tratada con éxito de cáncer de recto en 1994, pero en septiembre de 2014, Barrie anunció que le habían diagnosticado fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad pulmonar incurable.

Finalmente, Barbara Barrie falleció en su casa de Manhattan este 28 de octubre tras recibir un diagnóstico con cáncer terminal.

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