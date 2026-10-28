Versión Impresa, 28 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
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méxico
- Oposición anticipa riesgos al elegir el comité evaluador
- Bolaños-Cacho Cué pide renuncia de implicados
- Prevén citar a titular de OIC del órgano electoral
- Gobierno va por plan emergente para el IMSS; 12 acciones en 120 días
- Descartan indagar a señalados por Manuel Farías
- Cae en 9 meses robo a vehículos de carga 21%
- Morena exige indagatoria a fondo y certeza electoral
- Sheinbaum pide a la ASF que fiscalice también la gestión de Lorenzo Córdova
- Insisten empleados en salir a marcha nacional
- Avala Senado leyes de Ingresos y de Derechos
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