Bolaños-Cacho Cué pide renuncia de implicados

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere una “limpia” ante el escándalo por presuntas irregularidades y sostuvo que los funcionarios señalados o, presuntamente involucrados, también deberían renunciar, como lo hizo Guadalupe Taddei.
“Si ella renunció, pues lo propio sería que, quienes estén acusados y estén involucrados, también renuncien”, afirmó el legislador, quien aclaró que se trata de una postura personal, ya que, corresponde a las autoridades competentes, determinar si existen responsabilidades y qué sanciones proceden.
El diputado enfatizó que una revisión de los señalamientos debe sustentarse en las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que consideró relevante que el contralor interno, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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“Es lamentable que el árbitro electoral esté involucrado en este escándalo”, expresó, al advertir que la controversia ocurre en un año electoral y que las autoridades deben actuar con seriedad para preservar la confianza ciudadana en la organización de los comicios.
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Subrayó que el Legislativo no puede sustituir a las instancias fiscalizadoras ni anticipar sanciones, sino garantizar el debido proceso para elegir a quien ocupará la presidencia sustituta del INE y conocer los resultados de las investigaciones.
El presidente de la mesa directiva sostuvo que la Cámara de Diputados debe privilegiar el diálogo entre Morena y la oposición para alcanzar un acuerdo sobre el perfil que encabezará el organismo electoral, en lugar de depender de mecanismos de insaculación o tómbola.
A su juicio, un nombramiento respaldado por consenso ofrecería mayores garantías de imparcialidad y neutralidad, aunque reconoció que la legislación contempla mecanismos de insaculación dentro del procedimiento. Explicó que, si las cinco personas que integren la quinteta final cumplen con los requisitos de profesionalismo, imparcialidad y neutralidad, la insaculación no representaría por sí misma un problema. Sin embargo, insistió en que un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas sería la mejor señal para la ciudadanía.