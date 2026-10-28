Prevén citar a titular de OIC del órgano electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que este martes comenzará a circular entre los líderes parlamentarios un proyecto de convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya discusión y revisión prevé realizar la próxima semana, una vez que se complete el procedimiento derivado de la renuncia de Guadalupe Taddei del organismo.

Al concluir la reunión de la Jucopo, el legislador explicó que los coordinadores parlamentarios tendrán este martes y miércoles para revisar la propuesta, formular observaciones y plantear modificaciones antes de avanzar en su aprobación.

Precisó que el procedimiento formal en la Cámara de Diputados se activará cuando el órgano electoral comunique oficialmente la renuncia de su presidenta y el nombramiento de quien asumirá provisionalmente la conducción del instituto: “Vamos a iniciar todo el proceso y hay toda la voluntad política de la mayoría”.

Adelantó que el martes y miércoles de la próxima semana se discutirá la convocatoria y comenzará la revisión de los perfiles para integrar el Comité Técnico de Evaluación, instancia encargada de analizar a las personas aspirantes a ocupar la presidencia del organismo electoral.

El Dato: El Comité Técnico de Evaluación se compone de cinco integrantes: tres nombrados por la Jucopo de la Cámara baja y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Detalló que tres integrantes de ese comité serán designados por la Jucopo, por lo que manifestó su disposición a impulsar perfiles con idoneidad profesional, capacidad técnica y experiencia para evaluar a quienes busquen encabezar el INE.

Ante las preocupaciones de la oposición sobre la imparcialidad de quienes integrarán el órgano evaluador y el riesgo de que exista afinidad con el partido en el gobierno, el líder morenista afirmó que atenderá las recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia y la legalidad del procedimiento.

Señaló que está dispuesto a revisar el marco normativo para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, en medio de los cuestionamientos sobre el funcionamiento del instituto y los señalamientos relacionados con contrataciones y posibles conflictos de interés.

Citan al contralor interno del INE. En paralelo, Monreal informó que en la Cámara baja existe disposición mayoritaria para que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la ASF y la Jucopo, a fin de exponer los elementos y observaciones que considere pertinentes sobre los expedientes de investigación que mantiene abiertos en el instituto.

Propuso que la comparecencia se realice esta semana, aunque aclaró que la fecha deberá ser acordada por las instancias legislativas correspondientes.Sostuvo que la transparencia debe prevalecer en este proceso y que los responsables de la fiscalización interna del organismo electoral deben tener la oportunidad de exponer sus conclusiones ante los diputados.

Monreal indicó que la Comisión de Vigilancia deberá informar sobre las conclusiones y propuestas que surjan de la comparecencia de contralor para que la Jucopo determine los pasos a seguir.

Bolaños-Cacho Cué pide renuncia de implicados

| Por Claudia Arellano |

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere una “limpia” ante el escándalo por presuntas irregularidades y sostuvo que los funcionarios señalados o, presuntamente involucrados, también deberían renunciar, como lo hizo Guadalupe Taddei.

“Si ella renunció, pues lo propio sería que, quienes estén acusados y estén involucrados, también renuncien”, afirmó el legislador, quien aclaró que se trata de una postura personal, ya que, corresponde a las autoridades competentes, determinar si existen responsabilidades y qué sanciones proceden.

El diputado enfatizó que una revisión de los señalamientos debe sustentarse en las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que consideró relevante que el contralor interno, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Es lamentable que el árbitro electoral esté involucrado en este escándalo”, expresó, al advertir que la controversia ocurre en un año electoral y que las autoridades deben actuar con seriedad para preservar la confianza ciudadana en la organización de los comicios.

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Subrayó que el Legislativo no puede sustituir a las instancias fiscalizadoras ni anticipar sanciones, sino garantizar el debido proceso para elegir a quien ocupará la presidencia sustituta del INE y conocer los resultados de las investigaciones.

El presidente de la mesa directiva sostuvo que la Cámara de Diputados debe privilegiar el diálogo entre Morena y la oposición para alcanzar un acuerdo sobre el perfil que encabezará el organismo electoral, en lugar de depender de mecanismos de insaculación o tómbola.

A su juicio, un nombramiento respaldado por consenso ofrecería mayores garantías de imparcialidad y neutralidad, aunque reconoció que la legislación contempla mecanismos de insaculación dentro del procedimiento. Explicó que, si las cinco personas que integren la quinteta final cumplen con los requisitos de profesionalismo, imparcialidad y neutralidad, la insaculación no representaría por sí misma un problema. Sin embargo, insistió en que un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas sería la mejor señal para la ciudadanía.