PAN denuncia ante la FGR irregularidades en contratos

El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluyen adjudicaciones directas por más de mil 600 millones de pesos y contratos superiores a 60 millones por materiales que, según la dirigencia panista, nunca llegaron a entregarse.

Jorge Romero, presidente nacional del partido, encabezó la presentación de la querella y exigió investigar a los funcionarios, empresarios y proveedores involucrados en las operaciones. Además, solicitó a la Fiscalía reunir las investigaciones que, aseguró, existen en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

El exsenador Roberto Gil Zuarth explicó que la denuncia contempla seis posibles delitos federales, entre ellos uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Sostuvo que las contrataciones bajo sospecha forman parte de una estructura que involucra tanto a servidores públicos como a particulares.

6 Delitos asegura el PAN que se configuran

Señaló que el escrito incluye a funcionarios del INE, integrantes de organismos locales electorales, empresas y personas físicas que presuntamente participaron en los contratos. Dijo que la indagatoria deberá determinar las responsabilidades de quienes autorizaron adjudicaciones, intervinieron en procesos o incumplieron sus obligaciones de vigilancia.

Las operaciones bajo sospecha, de acuerdo con el representante panista, abarcan al menos Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Aseguró que existen casos en los cuales los responsables de asignar contratos desde instituciones locales obtuvieron después puestos de dirección en la autoridad nacional, donde otorgaron adjudicaciones de mayor cuantía a los mismos proveedores.