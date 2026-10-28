Crisis en INE: fuera tres afines a Taddei; sigue ahí otro ligado a empresa señalada

Blanca Cruz García, elegida por unanimidad por las 10 consejerías electorales para ocupar provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció una revisión de los funcionarios que ocupan cargos directivos y confirmó que fueron solicitadas las renuncias de tres integrantes de la estructura administrativa señalados por presuntos vínculos con la red empresarial relacionada con la expresidenta, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

El relevo ocurrió tras la renuncia de Taddei y se mantendrá hasta que la Cámara de Diputados designe a quien concluirá el periodo de la presidencia. Durante la sesión extraordinaria en la que se aprobó el nombramiento, representantes partidistas exigieron profundizar las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones y recuperar la colegialidad del organismo.

Los funcionarios que dejaron sus cargos son los titulares de las unidades técnicas de Servicios de Informática, José Alberto Pérez de Acha, y la de Igualdad de Género y No Discriminación, Iliana Araceli Hernández Gómez, así como Mario Alfonso Burciaga Esparza, responsable de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

El Dato: La cámara de Diputados recibió anoche la notificación del nombramiento; a partir de ello iniciará el proceso para designar a quien concluirá el encargo al frente del organismo.

Los tres fueron señalados en investigaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre funcionarios del instituto y el proveedor Hernández Casillas. La revisión anunciada por Cruz García abarcará otros perfiles de la estructura institucional sobre los que existan señalamientos, sin prejuzgar sobre su responsabilidad.

“Esta transición no debe entenderse simplemente como el relevo de una persona por otra, no estamos aquí para sustituir un protagonismo por otro. Estamos aquí para devolver el protagonismo a la institución y a su órgano colegiado”, afirmó la consejera presidenta interina en conferencia de prensa.

Precisó que la solicitud de renuncia de los tres funcionarios fue acordada por las 10 consejerías y que los trámites se realizarían de inmediato. Para evitar que las áreas queden acéfalas, se designarán encargados de despacho mediante acuerdos colegiados, a partir de una evaluación del personal con experiencia y conocimientos técnicos.

“Vamos a recuperar la colegialidad de este INE. Recuperar la colegialidad significa devolver a este órgano su centralidad en la conducción del instituto, entendiendo que ninguna responsabilidad individual está por encima de la responsabilidad institucional”, sostuvo Cruz García, quien indicó que los relevos en áreas directivas tendrán que discutirse entre los 10 integrantes del órgano electoral.

El Tip: cuestionada sobre presuntas irregularidades en su paso por el órgano electoral de Puebla, Blanca Cruz se dijo dispuesta a que se revise su actuación.

La consejera señaló que todavía no tenía conocimiento de nuevas renuncias, pero no descartó que otros servidores públicos decidan separarse de sus puestos durante la transición. Añadió que la renovación de responsabilidades deberá apegarse a la ley y preservar la continuidad operativa del instituto.

Cruz García anunció una revisión exhaustiva, independiente y transparente de la actuación institucional, con la participación del Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las atribuciones legales de cada instancia, para contribuir a las investigaciones relacionadas con posibles conductas indebidas de personas servidoras públicas señaladas.

“No se trata de anticipar responsabilidades ni de emitir juicios sobre persona alguna. Ése no es nuestro papel. Se trata de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al deber”, expresó.

Durante la sesión, los representantes del PAN y Somos coincidieron en que la salida de Taddei no debe cerrar las investigaciones, aunque plantearon distintas medidas para revisar lo ocurrido.

La consejera Blanca Cruz, ayer, al rendir protesta como titular del INE ı Foto: Cuartoscuro

El panista Víctor Hugo Sondón pidió que las autoridades continúen las indagatorias: “La renuncia no sustituye las investigaciones; las autoridades deben deslindar responsabilidades”.

Por su parte, Marco Antonio Baños, representante de Somos, llamó a revisar las designaciones y las atribuciones de la Presidencia. “La salida de Taddei no es el final; hay que revisar los nombramientos y revertir la concentración de poder”.

La nueva conducción del INE también revisará los contratos en curso, incluidos aquellos pendientes de firma o cuya ejecución ya comenzó. Cruz García explicó que la Dirección Ejecutiva de Administración deberá proporcionar información detallada para que las consejerías evalúen las acciones procedentes.

Precisó que los contratos celebrados generan obligaciones jurídicas, por lo que cualquier decisión sobre su continuidad o eventual cancelación deberá sustentarse en una revisión legal y administrativa.

Respecto a los materiales y la documentación electoral para el proceso 2026-2027, afirmó que los procedimientos de contratación todavía no habían sido asignados, pues las comisiones correspondientes continuaban trabajando en los requerimientos técnicos.

En medio de la transición, aseguró que las actividades seguirán conforme a los calendarios establecidos y que los preparativos electorales no deben detenerse.

“El INE está de pie, está trabajando y está plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional de organizar elecciones”, sostuvo.

DE BAJO PERFIL. Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional apenas seis meses después de incorporarse al Consejo General. La Cámara de Diputados la designó consejera electoral junto con Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. Su encargo comenzó el 22 de abril de 2026 y concluirá el 21 de abril de 2035.

Es licenciada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo. Su trayectoria se desarrolló principalmente en la estructura electoral: entre 2011 y 2022 desempeñó cargos en juntas distritales de Puebla, sobre todo como vocal de Organización Electoral. Antes de llegar al Consejo General, presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Fue designada por el INE en agosto de 2022 y asumió el 3 de noviembre de ese año para un periodo de siete años, que originalmente concluiría en noviembre de 2029. Dejó esa responsabilidad tras participar en el proceso para integrar la autoridad nacional.

Durante sus primeros meses como consejera mantuvo una presencia pública discreta. Cruz García respaldó decisiones de la mayoría que acompañaba a Guadalupe Taddei. El 3 de septiembre votó a favor del procedimiento para que los consejos distritales determinaran el tratamiento de papeletas sin marcas de doblez, asunto conocido como el de las boletas “planchadas”.

La propuesta, presentada por Frida Gómez Puga, recibió el apoyo de Taddei, Norma de la Cruz, Jorge Montaño y Arturo Chávez. Posteriormente, el Tribunal Electoral revocó ese criterio y determinó que las boletas sin las marcas de doblez necesarias para introducirlas en la urna no podían computarse como votos válidos.

En conferencia, Cruz fue cuestionada por señalamientos sobre presuntas irregularidades en su gestión en el organismo poblano. Respondió que está dispuesta a que se revise su actuación y que las conclusiones deben desprenderse de las evidencias y los expedientes correspondientes: “De mi parte, con total apertura se puede revisar el trabajo que yo he realizado, no de ahora, sino de los 15 años que llevo en el servicio profesional electoral”.

Ahora, al frente de la transición, sostuvo que la nueva etapa debe privilegiar las decisiones compartidas y recuperar la confianza ciudadana.

“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad. Su fortaleza radica en un Consejo General plural, donde las diferencias enriquecen la deliberación y los acuerdos expresan una responsabilidad compartida”, afirmó.

Cobra en INE fundador de proveedora electoral

| Por Tania Gómez |

Christian Josué Hermosilla Contreras, socio fundador de Seriplast de México, una de las siete empresas proveedoras electorales investigadas por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, forma parte de la nómina del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que enfrenta una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles anomalías en contratos y conflictos de interés relacionados con proveedores vinculados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Desde el 1 de noviembre de 2025, Hermosilla Contreras ocupa el puesto de líder de proyecto de Métodos y Análisis Cuantitativo y Cualitativo, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, con un sueldo bruto mensual de 58 mil 309 pesos.

De acuerdo con el acta constitutiva de Seriplast de México, fechada en septiembre de 2008, Christian Josué Hermosilla Contreras poseía 80 por ciento del capital social, equivalente a 160 de las 200 acciones, valuadas en un millón 600 mil pesos, y fue designado administrador único, con facultades de representación.

Los registros de contrataciones electorales lo identifican como representante legal de la compañía en licitaciones de material electoral entre 2012 y 2014. De 2015 a 2017 comenzó a aparecer su hermano, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, como representante de la empresa.

El Dato: EL OIC del INE abrió 16 investigaciones, 25 indagatorias adicionales en materia de contrataciones y notificó 45 cédulas de observaciones por el tema de los convenios.

Desde el ingreso de Christian Josué Hermosilla al INE no se identificaron contratos de Seriplast con el organismo en los documentos revisados. El procedimiento más reciente localizado corresponde a la licitación LP-INE-067/2020, para adquirir materiales electorales destinados al proceso electoral 2020-2021.

La empresa tiene antecedentes de contrataciones con organismos públicos locales electorales. El objeto social de Seriplast incluye la fabricación y comercialización de productos plásticos, material electoral, papel de seguridad, formatos continuos, artículos promocionales, impresión, diseño gráfico y publicidad, así como asesoría a autoridades electorales.

La firma aparece entre las siete empresas que, de acuerdo con información periodística sobre indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), están bajo investigación por posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y facturación por servicios presuntamente inexistentes.

El grupo empresarial señalado incluye también a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

En su declaración se corrobora el nombre y cargo del funcionario ı Foto: Especial

Las pesquisas buscan establecer si existieron operaciones irregulares entre las compañías y contrataciones públicas.

La ASF anunció el inicio de una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Otros dos casos detectados en la estructura del INE también han sido vinculados con este entramado empresarial. Jonathan Navarrete Torres, contratado en abril de 2025 y adscrito a la Presidencia del organismo, habría figurado como apoderado legal de Corporativo Zeg.

Asimismo, Jesús Octavio García González, quien encabezó la Dirección Ejecutiva de Administración entre septiembre de 2025 y abril de 2026, había representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg ante organismos electorales estatales antes de ocupar el cargo.

PAN denuncia ante la FGR irregularidades en contratos

| Por Elizabeth Hernández |

El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluyen adjudicaciones directas por más de mil 600 millones de pesos y contratos superiores a 60 millones por materiales que, según la dirigencia panista, nunca llegaron a entregarse.

Jorge Romero, presidente nacional del partido, encabezó la presentación de la querella y exigió investigar a los funcionarios, empresarios y proveedores involucrados en las operaciones. Además, solicitó a la Fiscalía reunir las investigaciones que, aseguró, existen en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

El exsenador Roberto Gil Zuarth explicó que la denuncia contempla seis posibles delitos federales, entre ellos uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Sostuvo que las contrataciones bajo sospecha forman parte de una estructura que involucra tanto a servidores públicos como a particulares.

6 Delitos asegura el PAN que se configuran

Señaló que el escrito incluye a funcionarios del INE, integrantes de organismos locales electorales, empresas y personas físicas que presuntamente participaron en los contratos. Dijo que la indagatoria deberá determinar las responsabilidades de quienes autorizaron adjudicaciones, intervinieron en procesos o incumplieron sus obligaciones de vigilancia.

Las operaciones bajo sospecha, de acuerdo con el representante panista, abarcan al menos Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Aseguró que existen casos en los cuales los responsables de asignar contratos desde instituciones locales obtuvieron después puestos de dirección en la autoridad nacional, donde otorgaron adjudicaciones de mayor cuantía a los mismos proveedores.

Acusa consejera Rita Bell presión y amenazas de ligado a Taddei

| Por Tania Gómez |

La consejera electoral Rita Bell López Vences acusó a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, de presionarla a través del empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien, de acuerdo con su testimonio, la buscó en diciembre de 2023 para preguntarle qué quería obtener del organismo a nombre de la entonces titular.

Aseguró que la coacción comenzó después de que solicitó información y cuestionó decisiones, situación que la llevó a temer por su vida y a buscar apoyo para proteger su integridad.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que López Vences aparece con Hernández Casillas. La consejera aclaró que la imagen fue tomada en 2023 en un restaurante en Coyoacán en el que coincidieron.

Explicó que a ese lugar también acudió Juan Carlos Cuervo, exdirector de Coordinación y Análisis del órgano electoral. Además, señaló que ambos le pidieron tomarse fotografías.

Sin embargo, explicó que durante una reunión diferente, a petición de Guadalupe Taddei, Hernández Casillas la citó para preguntarle qué quería del INE. “Yo no quiero nada, sólo trabajar, no tengo ninguna necesidad y solo quiero trabajar”, respondió, de acuerdo con su versión.

La consejera aseguró que después buscó a la entonces presidenta del instituto para contarle lo ocurrido. Sin embargo, explicó que Taddei negó haber enviado al empresario, le aseguró que revisaría el asunto y le dijo que ya no lo contrataría.

El episodio ocurrió cuando López Vences todavía era identificada como parte del grupo cercano a Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023. Sin embargo, durante 2026 su distanciamiento se hizo evidente, al comenzar a coincidir y votar con el bloque crítico integrado por los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz.

López Vences explicó que la ruptura fue gradual y estuvo relacionada con sus solicitudes de información sobre proveedores y contrataciones, así como con las respuestas que, aseguró, no recibió.

Por esta situación, agregó, también ha recibido amenazas. Recordó que, cuando denunció presuntas irregularidades relacionadas con la paridad, fue amenazada por distintas personas.

“También he sido amenazada, por eso digo que ahora respiro. Llevo mucho tiempo buscando gente, diciéndoles que está pasando esto… Cuando denuncié lo de la paridad, fui amenazada por diferente gente. Con mucho miedo he estado durante todo este tiempo, pero bueno, pues yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado”, dijo.

“Yo me fui desvinculando de ella (de Guadalupe Taddei) cuando veía una mentira tras otra”, agregó y añadió que las diferencias se profundizaron cuando comenzó a cuestionar decisiones de la presidencia y a pedir explicaciones sobre asuntos internos del instituto.

Hernández Casillas ha sido vinculado en reportes periodísticos con empresas proveedoras del INE, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg. Las compañías han sido señaladas por recibir contratos públicos y por presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación durante la presidencia de Taddei Zavala.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, las demás consejerías fueron cuestionadas sobre si habían recibido amenazas o sentían temor de Taddei. Ninguna reportó haber vivido una situación similar a la descrita por López Vences.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, respondió: “De ninguna manera, no fue mi caso”, y dijo entender que tampoco había sido el caso de sus demás compañeros.

Norma Irene de la Cruz, considerada una de las consejeras más cercanas a Taddei, negó haberse reunido con proveedores y aseguró que no conoce a Hernández Casillas. “No conozco a este señor en particular ni a ningún otro”, señaló.

Añadió que se enteró de los señalamientos a través de los medios de comunicación y rechazó haber asistido a las reuniones mencionadas.

Por su parte, Jorge Montaño, otro de los consejeros electorales más allegados a la ahora exconsejera presidenta, también negó tener tratos con empresas proveedoras del instituto. Aunque reconoció que su trayectoria electoral le ha permitido conocer a personas del ámbito institucional, sostuvo: “Yo no tengo ningún trato con alguien que haga algún suministro al Instituto Nacional Electoral”.

López Vences afirmó que informó de los hechos a distintas autoridades y a la Contraloría del INE. Dijo contar con elementos para respaldar su testimonio y expresó que espera que las instancias correspondientes investiguen lo ocurrido.

Sobre la posibilidad de presentar denuncias, advirtió: “Si vuelvo a recibir llamadas o los mensajes anónimos que me llegaban, pues por supuesto que lo haré”.

Aseguró que las presiones también alcanzaron a integrantes de su equipo, a quienes otras personas presuntamente buscaron para pedirles que le dijeran que dejara de cuestionar a Taddei.

“A mí me mandó a amenazar; o sea, ella no lo hacía, pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo. Que les dijeran: ‘Díganle que le baje’”, acusó la consejera.

La consejera electoral Rita Bell López Vences acusó a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, de presionarla a través del empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien, de acuerdo con su testimonio, la buscó en diciembre de 2023 para preguntarle qué quería obtener del organismo a nombre de la entonces titular.

Aseguró que la coacción comenzó después de que solicitó información y cuestionó decisiones, situación que la llevó a temer por su vida y a buscar apoyo para proteger su integridad.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que López Vences aparece con Hernández Casillas. La consejera aclaró que la imagen fue tomada en 2023 en un restaurante en Coyoacán en el que coincidieron.

Explicó que a ese lugar también acudió Juan Carlos Cuervo, exdirector de Coordinación y Análisis del órgano electoral. Además, señaló que ambos le pidieron tomarse fotografías.

Sin embargo, explicó que durante una reunión diferente, a petición de Guadalupe Taddei, Hernández Casillas la citó para preguntarle qué quería del INE. “Yo no quiero nada, sólo trabajar, no tengo ninguna necesidad y solo quiero trabajar”, respondió, de acuerdo con su versión.

La consejera aseguró que después buscó a la entonces presidenta del instituto para contarle lo ocurrido. Sin embargo, explicó que Taddei negó haber enviado al empresario, le aseguró que revisaría el asunto y le dijo que ya no lo contrataría.

El episodio ocurrió cuando López Vences todavía era identificada como parte del grupo cercano a Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023. Sin embargo, durante 2026 su distanciamiento se hizo evidente, al comenzar a coincidir y votar con el bloque crítico integrado por los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz.

López Vences explicó que la ruptura fue gradual y estuvo relacionada con sus solicitudes de información sobre proveedores y contrataciones, así como con las respuestas que, aseguró, no recibió.

Por esta situación, agregó, también ha recibido amenazas. Recordó que, cuando denunció presuntas irregularidades relacionadas con la paridad, fue amenazada por distintas personas.

“También he sido amenazada, por eso digo que ahora respiro. Llevo mucho tiempo buscando gente, diciéndoles que está pasando esto… Cuando denuncié lo de la paridad, fui amenazada por diferente gente. Con mucho miedo he estado durante todo este tiempo, pero bueno, pues yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado”, dijo.

“Yo me fui desvinculando de ella (de Guadalupe Taddei) cuando veía una mentira tras otra”, agregó y añadió que las diferencias se profundizaron cuando comenzó a cuestionar decisiones de la presidencia y a pedir explicaciones sobre asuntos internos del instituto.

Hernández Casillas ha sido vinculado en reportes periodísticos con empresas proveedoras del INE, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg. Las compañías han sido señaladas por recibir contratos públicos y por presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación durante la presidencia de Taddei Zavala.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, las demás consejerías fueron cuestionadas sobre si habían recibido amenazas o sentían temor de Taddei. Ninguna reportó haber vivido una situación similar a la descrita por López Vences.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, respondió: “De ninguna manera, no fue mi caso”, y dijo entender que tampoco había sido el caso de sus demás compañeros.

Norma Irene de la Cruz, considerada una de las consejeras más cercanas a Taddei, negó haberse reunido con proveedores y aseguró que no conoce a Hernández Casillas. “No conozco a este señor en particular ni a ningún otro”, señaló.

Añadió que se enteró de los señalamientos a través de los medios de comunicación y rechazó haber asistido a las reuniones mencionadas.

Por su parte, Jorge Montaño, otro de los consejeros electorales más allegados a la ahora exconsejera presidenta, también negó tener tratos con empresas proveedoras del instituto. Aunque reconoció que su trayectoria electoral le ha permitido conocer a personas del ámbito institucional, sostuvo: “Yo no tengo ningún trato con alguien que haga algún suministro al Instituto Nacional Electoral”.

López Vences afirmó que informó de los hechos a distintas autoridades y a la Contraloría del INE. Dijo contar con elementos para respaldar parte de su testimonio y expresó que espera que las instancias correspondientes investiguen lo ocurrido.

Sobre la posibilidad de presentar denuncias, advirtió: “Si vuelvo a recibir llamadas o los mensajes anónimos que me llegaban, pues por supuesto que lo haré”.

Aseguró que las presiones también alcanzaron a integrantes de su equipo, a quienes otras personas presuntamente buscaron para pedirles que le dijeran que dejara de cuestionar a Taddei.

“A mí me mandó a amenazar; o sea, ella no lo hacía, pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo. Que les dijeran: ‘Díganle que le baje’”, acusó la consejera.

Sheinbaum pide a la ASF que fiscalice también la gestión de Lorenzo Córdova

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que no sólo revise exhaustivamente la gestión de Guadalupe Taddei, sino también la de Lorenzo Córdova Vianello cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) para que “nada quede fuera de la transparencia”.

La mandataria instó al órgano auditor a que transparente toda la información relativa a las contrataciones realizadas por el INE y que habían sido congeladas, desde el sexenio pasado, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuales recuperaron su operación mediante un amparo.

“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tienen que transparentarse todos esos contratos —como bien dices— tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente. Y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas. Recuerden que la UIF, en el periodo del Presidente López Obrador, con Pablo Gómez al frente, hizo… congeló cuentas de estas empresas. Y fue un amparo quien les retiró este congelamiento y pudieron seguir operando. Pero vale la pena hacer una revisión de todo y que actúe quien deba de actuar, la propia Auditoría Superior… y que salga a la luz todo, que haya transparencia, desde entonces, del último periodo… Por eso el llamado a la auditoría a que se haga una auditoría profunda”, señaló.

El Dato: Desde 2023, la UIF, bajo la gestión de Pablo Gómez, ordenó el bloqueo de más de 400 cuentas bancarias relacionadas con la red de proveedores; permanecen congeladas 70.

Al criticar la opacidad del órgano, señaló: “Eso no quiere decir que no deba haber transparencia, es una transparencia proactiva, o sea, hacemos todo transparente. Y el INE debería, como institución pública del Estado mexicano, transparentar absolutamente todo, porque ni ahora, ni en el pasado, fue transparente”.

Recalcó que alrededor del 90 por ciento del personal que se mantiene en el instituto ingresó desde que era IFE y la mayoría tiene Servicio Profesional de Carrera.

Consultada respecto a la operación del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y supuestos expedientes no concluidos que ya advertían anomalías de la administración de Córdova Vianello, comentó que la Cámara de Diputados es la que tiene las facultades para remover o mantener al titular de dicha instancia.

“Depende de la Cámara de Diputados si se queda o se cambia. Lo importante —desde mi punto de vista— es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la ASF, no sólo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido, porque tiene que abrirse, ser transparente”, dijo.

Pidió que toda información con la que cuenta el OIC le sea entregada a la ASF.

De esta última, resaltó que el auditor Aureliano Hernández Palacios fue nombrado bajo consenso de todas las bancadas en la Cámara de Diputados, por lo que opinó que tiene legitimidad para realizar una revisión a todos los contratos, salarios y recursos ejercidos por el INE.

También criticó la cantidad de recursos que se le asignan al instituto anualmente, al superar lo que se invierte para la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o lo que representa casi la mitad del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Consideró que la polémica que hoy atraviesa el INE es la oportunidad para “reflexionar” si este órgano necesita una asignación presupuestal como la que se le ha concedido, y recordó que envió una reforma para reducir los recursos que se le otorgan anualmente, pero la propuesta fue rechazada por los partidos que tampoco admitieron que se bajara el presupuesto. Ante el proceso de asignación de la presidencia del Consejo General del INE, pidió a la Cámara de Diputados que se asegure la transparencia y honestidad del perfil, así como propiciar las garantías de imparcialidad y de cumplimiento estricto de la reglamentación.

Morena exige indagatoria a fondo y certeza electoral

| Por Claudia Arellano |

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) se realicen a fondo y que la Cámara de Diputados elija a una persona con el perfil adecuado para sustituir a Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y política para las elecciones de 2027.

Al referirse a la renuncia de Taddei y al proceso de sucesión, la dirigente morenista consideró necesario esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas y determinar si existen responsabilidades de funcionarios o particulares involucrados: “Desde Morena pedimos que haya certeza en el proceso electoral y eso pasa por que se realicen las investigaciones, se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables, si los hay”.

Montiel sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá investigar y presentar resultados para conocer el alcance de las denuncias relacionadas con contrataciones y proveedores del instituto.

Consideró que la separación de Taddei del cargo fue la decisión correcta ante los cuestionamientos que enfrentaba, aunque subrayó que su salida no debe sustituir las indagatorias ni impedir que se esclarezcan los hechos.

El Tip: El PRI ha insistido en que el perfil que ocupe la presidencia del INE debe ser mujer para atender la paridad de género.

Agregó que, según la información que ha revisado, algunos de los proveedores señalados tendrían vínculos con administraciones anteriores a la de Taddei, por lo que pidió ampliar la revisión para determinar qué ocurrió en periodos previos.

Sobre la designación de quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE, Montiel indicó que corresponde a la Cámara de Diputados conducir el procedimiento y elegir a una persona capaz de encabezar el organismo durante el proceso electoral de 2027.

La dirigente morenista dijo que los partidos políticos tienen interés en que el Consejo General funcione adecuadamente, pues de ello depende la certeza sobre las condiciones en que se desarrollarán las elecciones.

Montiel afirmó que Morena estará pendiente del desarrollo de la selección del perfil y de las investigaciones, al considerar que ambos procesos son relevantes para la confianza en la autoridad electoral.

Prevén citar a titular de OIC del órgano electoral

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que este martes comenzará a circular entre los líderes parlamentarios un proyecto de convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya discusión y revisión prevé realizar la próxima semana, una vez que se complete el procedimiento derivado de la renuncia de Guadalupe Taddei del organismo.

Al concluir la reunión de la Jucopo, el legislador explicó que los coordinadores parlamentarios tendrán este martes y miércoles para revisar la propuesta, formular observaciones y plantear modificaciones antes de avanzar en su aprobación.

Precisó que el procedimiento formal en la Cámara de Diputados se activará cuando el órgano electoral comunique oficialmente la renuncia de su presidenta y el nombramiento de quien asumirá provisionalmente la conducción del instituto: “Vamos a iniciar todo el proceso y hay toda la voluntad política de la mayoría”.

Adelantó que el martes y miércoles de la próxima semana se discutirá la convocatoria y comenzará la revisión de los perfiles para integrar el Comité Técnico de Evaluación, instancia encargada de analizar a las personas aspirantes a ocupar la presidencia del organismo electoral.

El Dato: El Comité Técnico de Evaluación se compone de cinco integrantes: tres nombrados por la Jucopo de la Cámara baja y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Detalló que tres integrantes de ese comité serán designados por la Jucopo, por lo que manifestó su disposición a impulsar perfiles con idoneidad profesional, capacidad técnica y experiencia para evaluar a quienes busquen encabezar el INE.

Ante las preocupaciones de la oposición sobre la imparcialidad de quienes integrarán el órgano evaluador y el riesgo de que exista afinidad con el partido en el gobierno, el líder morenista afirmó que atenderá las recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia y la legalidad del procedimiento.

Señaló que está dispuesto a revisar el marco normativo para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, en medio de los cuestionamientos sobre el funcionamiento del instituto y los señalamientos relacionados con contrataciones y posibles conflictos de interés.

Citan al contralor interno del INE. En paralelo, Monreal informó que en la Cámara baja existe disposición mayoritaria para que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la ASF y la Jucopo, a fin de exponer los elementos y observaciones que considere pertinentes sobre los expedientes de investigación que mantiene abiertos en el instituto.

Propuso que la comparecencia se realice esta semana, aunque aclaró que la fecha deberá ser acordada por las instancias legislativas correspondientes.Sostuvo que la transparencia debe prevalecer en este proceso y que los responsables de la fiscalización interna del organismo electoral deben tener la oportunidad de exponer sus conclusiones ante los diputados.

Monreal indicó que la Comisión de Vigilancia deberá informar sobre las conclusiones y propuestas que surjan de la comparecencia de contralor para que la Jucopo determine los pasos a seguir.

Bolaños-Cacho Cué pide renuncia de implicados

| Por Claudia Arellano |

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere una “limpia” ante el escándalo por presuntas irregularidades y sostuvo que los funcionarios señalados o, presuntamente involucrados, también deberían renunciar, como lo hizo Guadalupe Taddei.

“Si ella renunció, pues lo propio sería que, quienes estén acusados y estén involucrados, también renuncien”, afirmó el legislador, quien aclaró que se trata de una postura personal, ya que, corresponde a las autoridades competentes, determinar si existen responsabilidades y qué sanciones proceden.

El diputado enfatizó que una revisión de los señalamientos debe sustentarse en las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que consideró relevante que el contralor interno, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Es lamentable que el árbitro electoral esté involucrado en este escándalo”, expresó, al advertir que la controversia ocurre en un año electoral y que las autoridades deben actuar con seriedad para preservar la confianza ciudadana en la organización de los comicios.

15 Empleados del INE son investigados por el Órgano Interno

Subrayó que el Legislativo no puede sustituir a las instancias fiscalizadoras ni anticipar sanciones, sino garantizar el debido proceso para elegir a quien ocupará la presidencia sustituta del INE y conocer los resultados de las investigaciones.

El presidente de la mesa directiva sostuvo que la Cámara de Diputados debe privilegiar el diálogo entre Morena y la oposición para alcanzar un acuerdo sobre el perfil que encabezará el organismo electoral, en lugar de depender de mecanismos de insaculación o tómbola.

A su juicio, un nombramiento respaldado por consenso ofrecería mayores garantías de imparcialidad y neutralidad, aunque reconoció que la legislación contempla mecanismos de insaculación dentro del procedimiento. Explicó que, si las cinco personas que integren la quinteta final cumplen con los requisitos de profesionalismo, imparcialidad y neutralidad, la insaculación no representaría por sí misma un problema. Sin embargo, insistió en que un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas sería la mejor señal para la ciudadanía.

Oposición anticipa riesgos al elegir el comité evaluador

| Por Claudia Arellano |

La oposición en la Cámara de Diputados exigió transparencia en el proceso para elegir a la persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei no debe convertirse en un mecanismo para cerrar investigaciones ni dejar responsabilidades sin resolver.

Las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la convocatoria debe construirse con la participación de todas las fuerzas políticas y contemplar garantías de imparcialidad en la integración del Comité Técnico de Evaluación, instancia que revisará los perfiles de los aspirantes a encabezar el organismo.

El coordinador del PAN en San Lázaro, José Elías Lixa Abimerhi, acompañado de los diputados Federico Döring y Noemí Luna, informó que su grupo parlamentario propuso formalmente ante la Junta de Coordinación Política que el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, comparezca ante ese órgano legislativo y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega Pacheco, presentó cuatro propuestas para el proceso de selección de la nueva presidencia del INE, con el objetivo de fortalecer la autonomía del organismo y recuperar la confianza de los ciudadanos por el instituto.

La primera consiste en incorporar a universidades y sociedades de alumnos como observadores; la segunda la participación de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y especialistas electorales para revisar y proponer perfiles independientes y capacitados. La tercera , que el Comité Técnico de Evaluación examine a los aspirantes con criterios de independencia partidista y que su integración cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

La cuarta propuesta busca revisar las facultades de la presidencia del INE para eliminar los llamados “superpoderes” y devolver determinadas atribuciones a los órganos colegiados del instituto.