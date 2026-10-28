Oposición anticipa riesgos al elegir el comité evaluador

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ayer, en conferencia de prensa.

La oposición en la Cámara de Diputados exigió transparencia en el proceso para elegir a la persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei no debe convertirse en un mecanismo para cerrar investigaciones ni dejar responsabilidades sin resolver.

Las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la convocatoria debe construirse con la participación de todas las fuerzas políticas y contemplar garantías de imparcialidad en la integración del Comité Técnico de Evaluación, instancia que revisará los perfiles de los aspirantes a encabezar el organismo.

El coordinador del PAN en San Lázaro, José Elías Lixa Abimerhi, acompañado de los diputados Federico Döring y Noemí Luna, informó que su grupo parlamentario propuso formalmente ante la Junta de Coordinación Política que el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, comparezca ante ese órgano legislativo y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega Pacheco, presentó cuatro propuestas para el proceso de selección de la nueva presidencia del INE, con el objetivo de fortalecer la autonomía del organismo y recuperar la confianza de los ciudadanos por el instituto.

La primera consiste en incorporar a universidades y sociedades de alumnos como observadores; la segunda la participación de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y especialistas electorales para revisar y proponer perfiles independientes y capacitados. La tercera , que el Comité Técnico de Evaluación examine a los aspirantes con criterios de independencia partidista y que su integración cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

La cuarta propuesta busca revisar las facultades de la presidencia del INE para eliminar los llamados “superpoderes” y devolver determinadas atribuciones a los órganos colegiados del instituto.