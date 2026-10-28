Insisten empleados en salir a marcha nacional

Personal de IMSS durante una protesta en octubre de 2026

Trabajadores del IMSS solicitarán la intermediación del Senado para instalar una mesa de diálogo con las autoridades, ante la falta de respuesta institucional a sus demandas laborales y de mejora en los servicios médicos.

El movimiento confirmó que este viernes 30 de octubre realizará una movilización nacional para reiterar sus exigencias laborales y de mejora de los servicios médicos. En la Ciudad de México están previstos dos contingentes: el primero partirá a las 10:00 horas desde Paseo de la Reforma, y el segundo saldrá a las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Durante la denominada “Mañanera de la resistencia IMSS”, Rafael Soto, enfermero y vocero del movimiento, respaldó la propuesta de la presidencia de la Cámara alta de abrir un canal legislativo para abordar la crisis que, aseguran, enfrenta el instituto, y convoque al director del instituto, Zoé Robledo, para revisar las condiciones laborales y operativas de la institución.

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Los trabajadores buscan que la intermediación del Senado permita avanzar en una agenda que incluye la renuncia de Rafael Olivos, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); un incremento salarial de 10 por ciento; la cobertura de plazas vacantes; el abastecimiento de insumos médicos; el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones.

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El movimiento también cuestionó la propuesta de 12 puntos de reestructuración del IMSS expuesta por su director, Zoé Robledo. Aunque dijeron estar dispuestos a escuchar el planteamiento, advirtieron que cualquier diagnóstico o programa de transformación debe incorporar la experiencia de quienes trabajan cotidianamente en las unidades médicas y contar con recursos presupuestales suficientes.