Descartan indagar a señalados por Manuel Farías

El exmando de la Marina, en imagen de archivo

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no cuenta con pruebas suficientes para iniciar investigaciones contra las figuras políticas que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna mencionó en una entrevista sobre el huachicol fiscal, entre ellas, el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo aseguró en un comunicado, luego de que se difundiera una entrevista por escrito con el exmando naval, quien permanece en prisión preventiva por su presunta participación en una organización criminal dedicada al contrabando de combustibles. En sus respuestas, Farías Laguna rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que otros funcionarios aparecen en las investigaciones federales.

El Tip: El senador morenista Adán Augusto López evitó dar declaraciones ante señalamientos de Manuel Roberto Farías Laguna que lo vinculan al caso de huachicol fiscal.

Para la Fiscalía, las referencias que hizo el imputado no constituyen elementos suficientes para abrir nuevas indagatorias. La institución explicó que jurídicamente se trata de “testigos de oídas”, pues los señalamientos carecen de sustento necesario para atribuir posibles responsabilidades penales.

La dependencia también advirtió que el vicealmirante deberá presentar ante un juez los datos que respalden su versión, en lugar de recurrir a declaraciones públicas ante cualquier medio de comunicación. Recalcó que cualquier elemento de defensa debe incorporarse al procedimiento judicial conforme a las reglas del debido proceso.

Hasta ahora, las investigaciones sobre la organización que facilitó el ingreso irregular al país del buque Challenge Procyon han permitido detener y llevar a proceso penal a 17 personas, entre ellas, presuntos responsables de la logística para introducir hidrocarburos de manera irregular.

Según la FGR, entre los procesados también figuran personas que habrían intervenido en la designación de funcionarios públicos para facilitar las operaciones, además de empresarios que presuntamente obtuvieron beneficios mediante el ocultamiento del combustible durante su importación.