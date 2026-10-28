Morena exige indagatoria a fondo y certeza electoral

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) se realicen a fondo y que la Cámara de Diputados elija a una persona con el perfil adecuado para sustituir a Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y política para las elecciones de 2027.

Al referirse a la renuncia de Taddei y al proceso de sucesión, la dirigente morenista consideró necesario esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas y determinar si existen responsabilidades de funcionarios o particulares involucrados: “Desde Morena pedimos que haya certeza en el proceso electoral y eso pasa por que se realicen las investigaciones, se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables, si los hay”.

Montiel sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá investigar y presentar resultados para conocer el alcance de las denuncias relacionadas con contrataciones y proveedores del instituto.

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Consideró que la separación de Taddei del cargo fue la decisión correcta ante los cuestionamientos que enfrentaba, aunque subrayó que su salida no debe sustituir las indagatorias ni impedir que se esclarezcan los hechos.

El Tip: El PRI ha insistido en que el perfil que ocupe la presidencia del INE debe ser mujer para atender la paridad de género.

Agregó que, según la información que ha revisado, algunos de los proveedores señalados tendrían vínculos con administraciones anteriores a la de Taddei, por lo que pidió ampliar la revisión para determinar qué ocurrió en periodos previos.

Sobre la designación de quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE, Montiel indicó que corresponde a la Cámara de Diputados conducir el procedimiento y elegir a una persona capaz de encabezar el organismo durante el proceso electoral de 2027.

La dirigente morenista dijo que los partidos políticos tienen interés en que el Consejo General funcione adecuadamente, pues de ello depende la certeza sobre las condiciones en que se desarrollarán las elecciones.

Montiel afirmó que Morena estará pendiente del desarrollo de la selección del perfil y de las investigaciones, al considerar que ambos procesos son relevantes para la confianza en la autoridad electoral.