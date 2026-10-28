Sheinbaum pide a la ASF que fiscalice también la gestión de Lorenzo Córdova

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que no sólo revise exhaustivamente la gestión de Guadalupe Taddei, sino también la de Lorenzo Córdova Vianello cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) para que “nada quede fuera de la transparencia”.

La mandataria instó al órgano auditor a que transparente toda la información relativa a las contrataciones realizadas por el INE y que habían sido congeladas, desde el sexenio pasado, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuales recuperaron su operación mediante un amparo.

“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tienen que transparentarse todos esos contratos —como bien dices— tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente. Y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas. Recuerden que la UIF, en el periodo del Presidente López Obrador, con Pablo Gómez al frente, hizo… congeló cuentas de estas empresas. Y fue un amparo quien les retiró este congelamiento y pudieron seguir operando. Pero vale la pena hacer una revisión de todo y que actúe quien deba de actuar, la propia Auditoría Superior… y que salga a la luz todo, que haya transparencia, desde entonces, del último periodo… Por eso el llamado a la auditoría a que se haga una auditoría profunda”, señaló.

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El Dato: Desde 2023, la UIF, bajo la gestión de Pablo Gómez, ordenó el bloqueo de más de 400 cuentas bancarias relacionadas con la red de proveedores; permanecen congeladas 70.

Al criticar la opacidad del órgano, señaló: “Eso no quiere decir que no deba haber transparencia, es una transparencia proactiva, o sea, hacemos todo transparente. Y el INE debería, como institución pública del Estado mexicano, transparentar absolutamente todo, porque ni ahora, ni en el pasado, fue transparente”.

Recalcó que alrededor del 90 por ciento del personal que se mantiene en el instituto ingresó desde que era IFE y la mayoría tiene Servicio Profesional de Carrera.

Consultada respecto a la operación del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y supuestos expedientes no concluidos que ya advertían anomalías de la administración de Córdova Vianello, comentó que la Cámara de Diputados es la que tiene las facultades para remover o mantener al titular de dicha instancia.

“Depende de la Cámara de Diputados si se queda o se cambia. Lo importante —desde mi punto de vista— es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la ASF, no sólo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido, porque tiene que abrirse, ser transparente”, dijo.

Pidió que toda información con la que cuenta el OIC le sea entregada a la ASF.

De esta última, resaltó que el auditor Aureliano Hernández Palacios fue nombrado bajo consenso de todas las bancadas en la Cámara de Diputados, por lo que opinó que tiene legitimidad para realizar una revisión a todos los contratos, salarios y recursos ejercidos por el INE.

También criticó la cantidad de recursos que se le asignan al instituto anualmente, al superar lo que se invierte para la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o lo que representa casi la mitad del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Consideró que la polémica que hoy atraviesa el INE es la oportunidad para “reflexionar” si este órgano necesita una asignación presupuestal como la que se le ha concedido, y recordó que envió una reforma para reducir los recursos que se le otorgan anualmente, pero la propuesta fue rechazada por los partidos que tampoco admitieron que se bajara el presupuesto. Ante el proceso de asignación de la presidencia del Consejo General del INE, pidió a la Cámara de Diputados que se asegure la transparencia y honestidad del perfil, así como propiciar las garantías de imparcialidad y de cumplimiento estricto de la reglamentación.

Morena exige indagatoria a fondo y certeza electoral

| Por Claudia Arellano |

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) se realicen a fondo y que la Cámara de Diputados elija a una persona con el perfil adecuado para sustituir a Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y política para las elecciones de 2027.

Al referirse a la renuncia de Taddei y al proceso de sucesión, la dirigente morenista consideró necesario esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas y determinar si existen responsabilidades de funcionarios o particulares involucrados: “Desde Morena pedimos que haya certeza en el proceso electoral y eso pasa por que se realicen las investigaciones, se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables, si los hay”.

Montiel sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá investigar y presentar resultados para conocer el alcance de las denuncias relacionadas con contrataciones y proveedores del instituto.

Consideró que la separación de Taddei del cargo fue la decisión correcta ante los cuestionamientos que enfrentaba, aunque subrayó que su salida no debe sustituir las indagatorias ni impedir que se esclarezcan los hechos.

El Tip: El PRI ha insistido en que el perfil que ocupe la presidencia del INE debe ser mujer para atender la paridad de género.

Agregó que, según la información que ha revisado, algunos de los proveedores señalados tendrían vínculos con administraciones anteriores a la de Taddei, por lo que pidió ampliar la revisión para determinar qué ocurrió en periodos previos.

Sobre la designación de quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE, Montiel indicó que corresponde a la Cámara de Diputados conducir el procedimiento y elegir a una persona capaz de encabezar el organismo durante el proceso electoral de 2027.

La dirigente morenista dijo que los partidos políticos tienen interés en que el Consejo General funcione adecuadamente, pues de ello depende la certeza sobre las condiciones en que se desarrollarán las elecciones.

Montiel afirmó que Morena estará pendiente del desarrollo de la selección del perfil y de las investigaciones, al considerar que ambos procesos son relevantes para la confianza en la autoridad electoral.