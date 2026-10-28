Funcionario opera para el exchofer de Pepín

JOSÉ ANTONIO Rodríguez Subiaur, exchofer de José Ramiro López Obrador, en imagen de archivo (der.). El 10 de octubre pasado se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en el municipio de Macuspana, Tabasco.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó ayer una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Tabasco contra el coordinador de Servidores de la Nación, Jesús Gilberto Martínez Ramos, luego de difundirse un audio donde pide a sus subalternos apoyar a José Antonio Rodríguez Subiaur, exchofer de José Ramiro López Obrador, Pepín, y aspirante a la alcaldía de Macuspana por Morena.

Manuel Esperón Fausto, representante electoral de MC Tabasco, dijo que también presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en la entidad.

“Sí, vamos a interponer la queja. Vamos a interponer igual la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Delitos Electorales, porque pues no nada más es una situación en materia electoral, sino una situación también en materia electoral penal”, sostuvo.

El Tip: JOSÉ RAMIRO Pepín López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno de Tabasco, descartó contender por un cargo en 2027.

Mientras tanto, el diputado federal de MC Erubiel Alonso pidió el cese inmediato de Jesús Gilberto Martínez Ramos, al considerar que se estaría haciendo uso de recursos públicos con fines electorales.

“Y exigimos el cese inmediato de ese funcionario porque, si no, significa que lo mandaron a operar y estaremos viendo que el uso del recurso público, el uso del dinero del pueblo, no sea usado para fines electorales”, dijo.

Las declaraciones surgen luego de que el pasado fin de semana circuló en redes sociales un audio de Jesús Gilberto Martínez Ramos, enlace de los Servidores de la Nación, en el que instruye a otros colaboradores a definirse y respaldar las aspiraciones de José Antonio Rodríguez Subiaur.

En la grabación que se filtró se escucha al operador federal urgir a la estructura a cerrar filas en favor de quien fuera chofer de José Ramiro López Obrador. Además, destacó que es una prioridad fortalecer la presencia y el posicionamiento del aspirante en las encuestas.

“Y ahora sí les voy a hablar a calzón quitado. Ya necesitamos que quien esté definido por apoyar a Toño, que me lo diga, o sea, y de una vez. ¿Por qué? Porque ya necesitamos caminar, dar institución del compañero. No porque nos estén ganando, porque no nos están ganando. Vamos arriba en las encuestas, pero ahorita la encuesta anda en todas las comunidades. Y necesitamos ya darle promoción a: ‘Si a tu casa llega la encuesta, Toño es la respuesta’, porque también nosotros, como estructura o como Servidores de la Nación, debemos de estar involucrados dentro”, dice el funcionario.

Mientras tanto, otra persona admite que ha estado caminando con Toño Subiaur sin temor a nada, porque ahora en Morena sólo prevalece el grupo de Javier May.

“La verdad que, sin miedo, yo anduve caminando sin miedo, sin miedo; o sea, y si me van a tirar, que me tiren. Ahorita no tiene que tener miedo a nada y le voy a decir por qué: porque somos del mismo equipo. Anteriormente había dos equipos, que era el de Adán Augusto y los de Javier May, y ahorita todos somos Javier May”, dice otra persona.