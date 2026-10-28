Mazatlán: Dejan cabeza frente a la sede de gobierno

ASPECTO del trabajo pericial llevado a cabo por las autoridades, después de la localización de los restos humanos.

AYER POR LA MAÑANA, una cabeza humana fue colocada frente al Palacio de Gobierno Municipal de Mazatlán, Sinaloa, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El reporte se recibió alrededor de las 6:30 horas, cuando policías municipales de guardia en el inmueble oficial detectaron la presencia de restos humanos. Junto a la cabeza también apareció un mensaje de amenaza.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que resguardaron el perímetro y desplegaron un operativo en el edificio del gobierno municipal.

TE RECOMENDAMOS: MC presenta denuncia Funcionario opera para el exchofer de Pepín

El Tip: EL HALLAZGO provocó la suspensión temporal de la atención al público para los trámites en las oficinas del ayuntamiento, mientras se desarrollaban las diligencias.

Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional se desplegó de manera rápida para ofrecer seguridad a los trabajadores, así como a las personas que acuden a realizar sus trámites.

Además, se dio vista a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que inicie las investigaciones correspondientes a este hecho, mientras que las fuerzas de seguridad, de manera competente, coadyuvan en las indagatorias.

9 Mil elementos federales están presentes en el puerto

Una versión extraoficial indicó que el escrito contenía una amenaza presuntamente vinculada a disputas de terrenos.

De acuerdo con medios locales, el mensaje estaría dirigido a Renato Palacios, padre de la alcaldesa morenista Estrella Palacios Domínguez.

Ayer mismo, más tarde, en un camino de terracería que conduce a la ribera del río Culiacán, en la sindicatura de Aguaruto, fue localizado el cuerpo de un hombre que fue decapitado, cuya cabeza no fue encontrada por los elementos de la Policía Municipal en los alrededores.

Informes locales reportaron que el cuerpo presentaba huellas de mordeduras de animales que serían presuntamente de perro, por lo cual las autoridades ampliaron la zona de búsqueda.