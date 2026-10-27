Mujer cae con su automóvil a la presa El Palote, en León; ciudadano la rescata

Una mujer cayó con su automóvil a la presa El Palote, ubicada dentro del Parque Metropolitano de León, Guanajuato, la mañana de este martes 27 de octubre. La conductora perdió el control de la unidad luego de sufrir una convulsión, de acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales.

El incidente fue reportado alrededor de las 8:30 horas, cuando el vehículo terminó dentro del agua. Ante la emergencia, un ciudadano ingresó a la presa para auxiliar a la mujer y logró ponerla a salvo antes de que el automóvil se hundiera por completo.

Tras el rescate, la conductora recibió atención por parte de paramédicos, quienes la reportaron estable y consciente. Mientras tanto, cuerpos de emergencia y elementos de seguridad participaron en las labores para recuperar el vehículo.

Mujer sufre ataque epiléptico mientras conducía en el Parque Metropolitano y cae con todo y auto a la presa.



Fue rescatada con vida esta mañana cerca del Club Náutico. Está estable.#León pic.twitter.com/fiBULmc78p — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) October 27, 2026

¿Cómo ocurrió la caída a la presa El Palote?

De acuerdo con el reporte del Gobierno municipal de León, la mujer se encontraba realizando labores de descarga de materiales para un evento en las instalaciones del Parque Metropolitano.

Cuando se dirigía hacia la salida del recinto, sufrió una convulsión que presuntamente le hizo perder el conocimiento y el control del automóvil, lo que provocó que la unidad terminara dentro de la presa.

El vehículo quedó sumergido en el agua, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para atender el incidente y coordinar las maniobras correspondientes.

¿Quién rescató a la conductora?

Un ciudadano que se encontraba en el lugar se metió a la presa para auxiliar a la mujer y ayudarla a salir del agua. Su intervención permitió ponerla a salvo mientras llegaban los servicios de emergencia.

Posteriormente, personal paramédico del Parque Metropolitano valoró a la conductora. El reporte municipal indicó que se encontraba estable y consciente, aunque no se difundieron públicamente más detalles sobre su identidad.

¿Qué pasó con el automóvil que cayó a la presa?

Luego del accidente, elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Policía Vial participaron en el operativo para atender la emergencia y realizar las maniobras para extraer el vehículo.

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MSL