VIDEO del accidente donde murió Laura Flores, ‘La Renegada’ revela cómo fue el choque

Laura Flores "La Renegada" murió tras un accidente en la carretera Victoria - Zaragoza; esto revela el VIDEO.

En un lamentable hecho para el gremio de conductores de unidades de carga, Laura Flores, conocida como “La Renegada”, perdió la vida tras un accidente ocurrido en ejercicio de su trabajo, el cual quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

El accidente ocurrió la madrugada del jueves en el kilómetro 90 de la carretera Victoria - Zaragoza, en Tamaulipas.

De manera preliminar, se dio a conocer que el accidente habría ocurrido debido a condiciones climáticas adversas que habrían dejado el asfalto húmedo. No obstante, el video que circuló en medios digitales también revela que una de las unidades involucradas intentó hacer una maniobra de rebase muy arriesgada.

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Un tráiler en sentido contrario y una maniobra de rebase arriesgada: lo que revela el VIDEO del accidente donde murió Laura Flores

El diario Milenio recuperó un video que, aseguró el medio de comunicación, atestigua el momento del accidente en donde murió Laura Flores “La Renegada”. El mismo habría sido grabado desde otra unidad que, al momento, circulaba por la misma carretera.

En la grabación se aprecia cómo un camión intenta hacer una maniobra para rebasar a la unidad donde se está grabando el momento, para lo que se cambia de carril.

Sin embargo, al momento de hacer el cambio, el camión se encuentra con otra unidad que va directo de frente. Ante esto, el camión que hizo la maniobra se gira bruscamente, después de lo cual impacta contra el acotamiento y, finalmente, se desploma sobre el asfalto.

En el video no queda claro cuál es el camión que conducía Laura Flores. Asimismo, se aprecia que uno de los dos involucrados intentó viajar en sentido contrario, aunque no está claro cuál fue el verdadero responsable.

Revelan VIDEO del choque donde murió Laura Flores, "La Renegada", conductora de tráiler en Tamaulipas



📸Redes Sociales pic.twitter.com/uClkcu5ag4 — Milenio Tamaulipas (@MilenioTam) October 2, 2026

Varios heridos y pérdidas millonarias, el otro saldo del accidente

Además de la muerte de Laura Flores, el accidente dejó varias personas heridas, de acuerdo con información del diario Milenio, aunque se desconoce una cifra.

También se registraron pérdidas de miles de pesos en el accidente, debido a que las tres unidades involucradas transportaban mercancía de Mercado Libre. Incluso, se registró que, tras el choque, vecinos llegaron al lugar a rapiñar los paquetes.

Representantes del gremio lamentaron el fallecimiento. Entre ellos, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) dedicó un mensaje a Laura Flores “La Renegada”: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Con información de Milenio Noticias.

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