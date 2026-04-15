ANTAC expresa ‘preocupación’ por alza en casetas de México; urge a ‘mesas de diálogo reales’

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) manifestó su “profunda preocupación” por el reciente aumento en el costo de las casetas en autopistas federales, así como los aumentos en el costo del combustible, ante lo cual llamó a “establecer mesas de diálogo reales y efectivas”.

A través de un comunicado, la ANTAC aseguró que sus condiciones de trabajo en carreteras se ven afectadas por “el encarecimiento del diésel, el aumento en los costos de operación y las constantes alzas en las casetas”.

“El autotransporte de carga es responsable de movilizar más de 80% de las mercancías a nivel nacional, siendo el pilar fundamental que sostiene la cadena de suministro, el comercio y el acceso a bienes esenciales para millones de mexicanos”, se lee en la tarjeta informativa.

ANTAC advierte que alzas en combustible y casetas afectarán economía de familias mexicanas. ı Foto: ANTAC

“Sin embargo, hoy este sector enfrenta una presión creciente derivada del encarecimiento del diésel, el aumento en los costos de operación y las constantes alzas en las casetas”, abunda ANTAC.

Además de las afectaciones en el transporte de mercancías, ANTAC denunció que los aumentos en costo de diésel y casetas terminan afectando a las familias mexicanas, pues estos, advirtió, se trasladan inevitablemente al costo final de los productos.

“La consecuencia es clara: un incremento sostenido en la inflación, particularmente en los productos de la canasta básica, que ya registra aumentos por encima de la inflación general. De continuar esta tendencia, México podría enfrentar un escenario en el que el costo de vida se eleve de manera significativa”, advierte la Asociación.

Comunicado de ANTAC. ı Foto: ANTAC

A causa de esto, la ANTAC hizo un “llamado urgente” al Gobierno federal a que se establezcan “mesas de diálogo reales y efectivas”, donde se analicen “soluciones integrales” frente al impacto de estas medidas.

“Es indispensable implementar políticas que garanticen la estabilidad del sector transporte, así como mecanismos que eviten que los costos operativos sigan trasladándose de manera directa al consumidor final”, concluyó ANTAC.

Recordar que, apenas la semana pasada, transportistas de la ANTAC organizaron un paro nacional en carreteras federales para exigir acciones en favor de la seguridad y el constante aumento de costos del combustible.

Por otro lado, este lunes entraron en vigor los aumentos en el costo de las casetas en autopistas federales, como lo anunció Capufe.

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