Capufe incrementa el costo de 39 autopistas

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) incrementó el precio de peaje en 39 autopistas de la Red Fonadin, así como de un puente nacional, el aumento tuvo un promedio de 4.6 por ciento respecto de las tarifas que entraron en vigor el año pasado y que estuvieron vigentes hasta este domingo.

De acuerdo con información del mismo organismo, este aumento se registró un día después de que concluyera el periodo vacacional de Semana Santa 2026 y está por encima del nivel inflacionario que se registró al cierre del año pasado de 3.69 por ciento, un punto porcentual menos que el aumento que realizó el organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La autopista México-Puebla, que comprende cinco casetas, registró un aumento de seis pesos en el peaje para motocicletas, al pasar de 107 a 113 pesos, mientras que para los automóviles subió de 216 a 226 pesos, es decir, un alza de 10 pesos; es importante recordar, que con datos de Capufe, sólo en septiembre de 2025 fue la carretera con mayor aforo de vehículos, al ser transitada por cuatro millones 41 mil 368 unidades.

En el caso de la México-Querétaro, que se encuentra conformada por seis casetas en total, el ajuste se reflejó en un incremento desde los 108 a los 113 pesos para motocicletas y de 216 a 226 pesos para vehículos ligeros, ésta fue la segunda vía más transitada en septiembre del año pasado con tres millones 738 mil 404 automotores.

Por su parte, la carretera Cuernavaca-Acapulco, que incluye 12 casetas de peaje, también registró aumentos para motocicletas y vehículos ligeros; en el primer caso pasó de 319 a 335 pesos, y en el segundo caso, de 640 a 670 pesos; datos de Capufe indicaron que esta autopista es la tercera con mayor aforo de automotores, ya que en el noveno mes del año pasado fue transitada por dos millones 601 mil 523 unidades.

La cuarta autopista más transitada es la México-Irapuato, la cual tuvo alzas para motocicletas, vehículos, entre otras unidades, está integrada por 12 casetas de cobro y en motocicletas tuvo un aumento de 102 a 106 pesos y en autos de 204 a 213 pesos por cruce.

Y la carretera concesionada de Córdoba-Veracruz, con seis casetas en toda su extensión, tuvo un aumento para motocicletas y vehículos, al pasar de 135 a 141 pesos y de 270 a 282 pesos, respectivamente, esta es la autopista que en septiembre del año pasado registró un aforo de un millón 25 mil 855 automotores, y fue la quinta en superar el millón de unidades que transitaron al mes.

Cabe recordar que este ajuste en los precios en las casetas de cobro fue para motos, automóviles, pero también para autobuses B2, B3, B4 (es decir, vehículos con dos, tres o cuatro ejes), así como camiones que van desde los dos, y hasta los nueve ejes. Además, también registraron incrementos en los precios, los automóviles y camiones con ejes excedentes.