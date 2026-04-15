Colaboración con México ha permitido ‘salvar vidas’: Embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró que, gracias a la cooperación con México para desmantelar a los cárteles, se ha registrado una baja significativa en las muertes por sobredosis en su país, desde 2023.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson aseguró que, de acuerdo con datos del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), desde el pico de muertes por esta causa registrado en 2023 hasta la fecha, ha habido una disminución de 35 por ciento en estos casos.

Lo anterior lo atribuyó a la colaboración que ha habido entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, por la cual, entre otras acciones, se ha combatido a los cárteles del narcotráfico.

Para finales de 2025, en el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023, de acuerdo con datos preliminares de los CDC. Desmantelar a los cárteles,… pic.twitter.com/lgPcvwdxYC — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 15, 2026

Johson destacó que, si bien “queda trabajo por hacer”, esta cooperación ha “salvado vidas”.

Para finales de 2025, en el primer año de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35% en comparación con el pico registrado en 2023, de acuerdo con datos preliminares de los CDC”, escribió el Embajador.

“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, concluyó.

Ronald Johnson ha reconocido en repetidas ocasiones la cooperación entre México y Estados Unidos, especialmente cuando se informan detenciones de alto nivel.

Mientras que las relaciones entre México y Estados Unidos se tensan ocasionalmente por motivos de seguridad, pues el presidente del segundo, Donald Trump, ha presionado para llevar a cabo acciones más contundentes en contra de los cárteles.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que la colaboración con la potencia norteamericana siempre será con respeto a las soberanías y sin subordinación.

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