Embajador de EU pide no respaldar al régimen

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pidió no apoyar al régimen cubano, apenas unas horas después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador convocara a sus seguidores a realizar una colecta para ayudar al “hermano pueblo de Cuba”.

“La mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, publicó el representante diplomático a través de su cuenta de X.

El sábado pasado, el expresidente López Obrador pidió hacer donativos para enviar alimentos y combustible a la isla, a través de donaciones a la cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina.

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Añadió en su publicación que la asociación civil Humanidad con América Latina fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, aunque no añadió documentos que prueben este aspecto.

El embajador de EU, Ronald Johnson, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Esta es la segunda vez en el 2026 que el expresidente López Obrador se manifiesta vía redes sociales. El penúltimo posteo que hizo fue el 3 de enero para anunciar que Estados Unidos estaría incurriendo en una tiranía.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, señaló entonces.

Además, envió un mensaje al presidente Donald Trump para solicitarle que “no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones”.

Finalizó la publicación reiterando que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y ratificó su apoyo incondicional a la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR