PVEM busca competir sin Morena en 2027: ‘Somos aliados, no sometidos’

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, dejó claro que su partido no está dispuesto a ceder espacios ni subordinarse a Morena rumbo a las elecciones de 2027, al advertir que competirán solos donde tengan condiciones y que no “regalarán” candidaturas dentro de la alianza.

“Donde podamos ir solos y tengamos el músculo para hacerlo, vamos a levantar la mano”, sostuvo el legislador, quien marcó distancia política: “Somos aliados, no somos una extensión de Morena. No somos sometidos ni incondicionales”.

En torno a la negociación electoral, que ya está en marcha al interior de la alianza, advirtió: “Así como Morena no nos regala nada, nosotros tampoco les vamos a regalar absolutamente nada”, dijo, en referencia al reparto de candidaturas.

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Melgar Bravo subrayó que no debe confundirse la colaboración en el Congreso con los acuerdos electorales.

“Tenemos una alianza legislativa, pero no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral”, dijo, al enfatizar que la decisión de competir juntos o separados en 2027 aún está abierta.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, descartó que ya existan acuerdos definidos con Morena y el PT para la distribución de candidaturas, y aseguró que apenas han comenzado las conversaciones.

“No, no, de ninguna manera, son mesas iniciales, todavía no hay acuerdos formales”, explicó.

Ante versiones sobre un posible reparto de gubernaturas, reiteró: “Todavía no hay ningún acuerdo”.

Velasco Coello señaló que el proceso apenas arranca y requerirá reglas claras. “Se necesitan reglas claras y que haya piso parejo para todos”, afirmó, al reconocer que aún no se han definido tiempos ni métodos.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín respaldó la posibilidad de que el PVEM compita en solitario, particularmente en estados donde ha consolidado una base propia.

“Es absolutamente lógico que el Verde vaya solo, somos la fuerza más importante en ese estado”, dijo en referencia a San Luis Potosí, al tiempo que rechazó que esta postura implique una ruptura con Morena.

“Somos coaligados, pero eso no quiere decir que donde el Verde tiene posibilidades propias, cancele esas posibilidades”, sostuvo.

En ese sentido, defendió que la competencia entre aliados es válida: “También somos competidores donde tenemos que ser competidores, eso no es ruptura”.

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MSL