Detienen a conductor de ambulancia tras arrollar a una persona en Azcapotzalco; presuntamente iba ebrio

Elementos de la SSC detuvieron en Azcapotzalco al conductor de una ambulancia acusado de chocar nueve vehículos y dejar un atropellado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al conductor de una ambulancia del sector público, presuntamente perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, tras perder el control de la unidad, impactar varios autos estacionados y atropellar a una persona.

La intervención de las autoridades capitalinas se originó luego de una alerta emitida por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes reportaron los daños vehiculares y la presencia de un peatón lesionado en la intersección de las calles Orquídea y Tlatilco.

“Se tomó conocimiento, a través del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de una persona atropellada y daños en varios automóviles en las calles Orquídea y Tlatilco, colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco”, informó la SSC-CDMX en un comunicado.

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Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes diagnosticaron a la víctima con una fractura en el fémur derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el operador perdió el control mientras circulaba por la demarcación, iniciando una colisión en cadena.

En su intento por abandonar la escena, arrolló a un transeúnte y continuó la marcha hasta terminar accidentado en la colonia Nueva Santa María.

‼️Una ambulancia del IMSS se entrelló frente a un domicilio de la calle Begonias, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

El operador circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol; atropelló a una persona e intentó darse a la fuga, pero… pic.twitter.com/aBv4uDaIhb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 25, 2026

El percance provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad para resguardar la zona y brindar el apoyo correspondiente.

Los elementos policiacos aprehendieron en el sitio al probable responsable, quien presentaba un aparente estado etílico. El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su grado de alcoholemia y su situación legal.

Así, las autoridades competentes las encargadas de precisar el saldo final de los daños materiales conforme avancen los peritajes del hecho vial.

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JVR