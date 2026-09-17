Ataque armado

Asesinan a balazos a un joven cerca del CETIS 33, en Azcapotzalco; agresores huyeron en moto

Un joven de 18 años murió tras un ataque armado afuera del CETIS 33 en Azcapotzalco; elementos de la SSC y C5 buscan a los responsables

Asesinan a balazos a un joven cerca del CETIS 33, en Azcapotzalco.
Asesinan a balazos a un joven cerca del CETIS 33, en Azcapotzalco. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Un joven de 18 años de edad, presuntamente estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Número 33 (CETIS 33), perdió la vida tras ser víctima de un ataque directo con armas de fuego a las afueras del plantel educativo.

El hecho violento ocurrió en la intersección de las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, en la colonia Prados del Rosario, dentro del territorio de la alcaldía Azcapotzalco.

A la zona del atentado arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, acompañados por efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional. Dichas corporaciones federales y locales procedieron a resguardar la escena del crimen para comenzar con las primeras indagatorias.

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Informes preliminares, señalan que los posibles responsables de la agresión armada escaparon del sitio inmediatamente después de efectuar el ataque. La huida de los agresores se llevó a cabo a bordo de dos motocicletas, de acuerdo con los datos recabados en el lugar por las fuerzas de seguridad.

Tras la confirmación del deceso de la víctima en la vía pública, se dio el aviso correspondiente al agente del Ministerio Público para que proceda con la apertura de la carpeta de investigación y la realización de las diligencias ley. En paralelo, el personal operacional de la SSC analiza las grabaciones del C5 para ubicar la ruta de escape de los agresores.

Las fuerzas operativas mantienen el seguimiento y rastreo mediante los sistemas de videovigilancia de la zona para lograr la localización de los implicados. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio a las afueras del inmueble escolar.

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JVR

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