Gobierno de CDMX entrega viviendas reconstruidas a familias damnificadas por sismo de 2017

Este jueves, el Gobierno de la Ciudad de México, representado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó varias viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, esto en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc.

Estos edificios remodelados y presentados por el Gobierno capitalino, a los cuales se suma uno más que se entregará este viernes en Benito Juárez, beneficiarán a 79 familias damnificadas por el desastre ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

Dichos trabajos representan la reedificación de 13 mil 350 metros cuadrados, con una inversión que, en su totalidad, ya ha superado los 200 millones de pesos, según informó Director general de la Comisión para la Reconstrucción, Víctor Fabián Olvera Toledo.

CDMX entrega viviendas reconstruidas a damnificados del sismo de 2017 ı Foto: Luis Olivera | La Razón

“La mitad de quienes regresan a este edificio son personas mayores, son mujeres, son hombres que trabajaron toda la vida para construir un patrimonio y tener un hogar donde vivir con tranquilidad. Después de toda una vida de esfuerzo, nadie debería comenzar desde cero. No era justo pedirles a estas alturas o en ese momento que se endeudaran, ni condenarlos a gastar sus ingresos o sus pensiones pagando una renta por haber perdido en un desastre natural, una vivienda que ya era suya”, explicó la Jefa de Gobierno.

Los edificios en cuestión son Antigua Taxqueña 70, dentro de la colonia Parque San Andrés, en Coyoacán; mientras que en Cuauhtémoc se realizó la entrega de los trabajos de reconstrucción en Guanajuato 226 y Chiapas 206, ambos predios en la colonia Roma Norte.

Durante la entrega de estos inmuebles, la Jefa de Gobierno chilanga aprovechó para destacar que, desde 2018 a la fecha, ya se entregaron un total de 20 mil 556 obras ligadas a sitios afectados por el sismo de septiembre de 2017, de las 22 mil 200 que se tenían presupuestadas.

CDMX entrega viviendas reconstruidas a damnificados del sismo de 2017 ı Foto: Luis Olivera | La Razón

Esto implica que las viviendas restantes, todavía atraviesan por un proceso de reconstrucción complejo, aunque casi en su totalidad tienen adelantos superiores al 60 por ciento en su reforzamiento o restauración.

“Desde que entramos a gobernar, nosotros hemos invertido 3 mil 500 millones de pesos para concluir muchas viviendas que vienen de esa época y en dos años, hemos entregado cerca de 1000 viviendas que todavía no se concluían. En total, la inversión pública destinada a la reconstrucción en la Ciudad de México fue de 15 mil millones de pesos”, dijo Brugada Molina.

A raíz de la conmemoración por el desastre ocurrido hace casi ocho años, la titular de la Jefatura de Gobierno dijo que, en total, hay un 97 por ciento de avance en lo refiere a la atención y reestructuración de los predios afectados en 2017, con un aproximado de 20 mil familias que ya lograron recuperar su hogar.

“La reconstrucción no solo consistió en volver a construir De hecho, aquí empezó a finales del 2021 la primera parte de la primera etapa que después se tuvo que recuperar para que en 2024, entrara ya una nueva empresa a llevar a cabo la reconstrucción con un tipo de reglamento que garantiza la seguridad. A dos días de conmemorar los sismos que marcaron para siempre a nuestra ciudad, respondemos con hechos y con obras”, enfatizó la mandataria, al tiempo que entregó un par de departamentos a dos familias que, durante años, perdieron totalmente su patrimonio.

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MSL