Circe Camacho llega tarde a Desfile y responde a abucheos: ‘qué lástima que esa es la educación’

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, llegó con un retraso reportado de alrededor de dos horas al Desfile conmemorativo de la Independencia de México y, durante su intervención, enfrentó abucheos y reclamos de asistentes, entre ellos padres de familia.

El momento de tensión ocurrió cuando Circe Camacho tomó el micrófono para emitir un mensaje durante el acto. Ante las interrupciones, Camacho pidió silencio para poder continuar y cuestionó la conducta de los asistentes frente a los menores presentes.

“Qué lástima que esa es la educación que se les da a nuestros niños”, expresó la alcaldesa Circe Camacho, de acuerdo con reportes sobre el episodio.

Después señaló que ese tipo de comportamiento también tendría consecuencias en la convivencia social de Xochimilco.

El incidente generó un momento de tensión durante una de las actividades públicas de las Fiestas Patrias en la demarcación. Reportes periodísticos coinciden en que hubo rechiflas e interrupciones cuando la alcaldesa comenzó su intervención.

La conducción del evento también realizó llamados al respeto y al orden para permitir la continuidad del programa, según la información publicada después del desfile.

La Alcaldía Xochimilco Circe Camacho había difundido previamente la realización del desfile del 16 de septiembre como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

😬 La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, fue recibida entre abucheos y reclamos durante el desfile del 16 de septiembre, luego de un retraso reportado de alrededor de dos horas.



Ante las protestas, respondió: “Qué lástima que esa es la educación que se les da a nuestros… pic.twitter.com/UnIwe6eCz7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2026

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FGR