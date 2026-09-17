Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 17 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Manifestación de la comunidad trans sobre Paseo de la Reforma y avenida Bucareli en días pasados

Este jueves 17 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo por parte de las alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Tetela, Puebla en Eje Central y avenida Juárez en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 17 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 17 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Consejeros nacionales de adultos: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Familia del periodista asesinado en Taxco, Guerrero: Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas Río Pánuco No. 10, Col. Renacimiento, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:30

Dulces tradicionales Minimus: Estación “Cuauhtémoc” Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Chapultepec y Av. Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social: Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Calle 13 No. 119, Col. Pro Hogar, Alc. Azcapotzalco, durante el día

Asamblea por el común y contra la guerra: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez , desde las 17:30

Elementos de servicio de protección federal: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Av. Constituyentes No. 947, Col. Belén de las Flores, Alc. Álvaro Obregón, durante el día

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Jueves 17 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT