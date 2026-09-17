Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 17 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 17 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 17 de septiembre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 17 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Consejeros nacionales de adultos: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Familia del periodista asesinado en Taxco, Guerrero: Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas Río Pánuco No. 10, Col. Renacimiento, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:30
- Dulces tradicionales Minimus: Estación “Cuauhtémoc” Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Chapultepec y Av. Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00
- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social: Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Calle 13 No. 119, Col. Pro Hogar, Alc. Azcapotzalco, durante el día
- Asamblea por el común y contra la guerra: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez , desde las 17:30
- Elementos de servicio de protección federal: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Av. Constituyentes No. 947, Col. Belén de las Flores, Alc. Álvaro Obregón, durante el día
Te puede interesar:
- IECM lanza ‘Ruta Indi’, micrositio para candidaturas sin partido rumbo al 2027 en CDMX
- Hoy No Circula jueves 17 de septiembre 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex
- Mueren 14 perros tras incendio en vivienda de la GAM durante fiestas patrias
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT