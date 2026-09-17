Iztapalapa, con más inmuebles en riesgo de colapso

La vivienda de Daniel Díaz, en el Paraje Zacatepec, luce con grietas en sus muros y pisos, ayer.

Desde 2017, la alcaldía Iztapalapa es la demarcación donde más dictámenes por riesgo de colapso se han emitido en la capital del país con mil 187, de acuerdo con datos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la capital (ISC).

Los datos entregados por el órgano a La Razón vía transparencia muestran que del total de registros por inmuebles con algún tipo de peligro que pone en entredicho la seguridad estructural de varios predios, el año con más hechos de este tipo fue 2019 con 593. En segundo lugar, está 2024, con 218.

El Ingeniero civil Daniel Ramírez, quien ya ha colaborado en proyectos con el Gobierno de la Ciudad de México, explicó que, en el caso de Iztapalapa, la situación se ha agravado, porque muchos domicilios fueron edificados en zonas donde previamente había vasos reguladores, canales o áreas de alta movilidad.

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El Dato: En el Segundo Informe de labores, el Gobierno capitalino reporta que sigue con las acciones para concluir la atención de 22 mil viviendas afectadas por el sismo de 2017.

“En El Salado, en Santa Martha, está el ejemplo claro de esto. Ahí pasa un canal y también hay un vaso regulador que hasta hace poco estaba invadido, lo tuvieron que despejar para volver a rehacer el vaso regulador”, detalló el experto, quien, en mayo y junio de este año, colaboró en los trabajos de relleno de un socavón que se formó en la colonia Renovación, el cual puso en riesgo de colapso varios predios.

Luego de un análisis de los dictámenes emitidos entre 2017 y 2026 en Iztapalapa, se corroboró que 233, de los mil 187 dictámenes, correspondían a un riesgo bajo de colapso, lo cual representa 19.63 por ciento del total acumulado.

Por otro lado, 66 dictámenes (5.56 por ciento) corroboraron riesgos altos de colapso en predios de la alcaldía, mientras que 886 (75.92 por ciento) presentaron un nivel de peligro intermedio.

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Además, de acuerdo con la información proporcionada por el ISC, la colonia Santa Martha Acatitla sí figura como una de las colonias con más dictámenes estructurales emitidos en todo Iztapalapa, con 88 registros entre 2017 y 2026 (ocupa el cuarto puesto a nivel global).

A esta zona le superan las colonias Emperador Cacama, con 95 estudios; La Planta, con 121, y Cerro de la Estrella, donde hay al menos 167 inmuebles con este estatus de riesgo. En absolutamente todos los casos, presentaron peligros estructurales medios tras cada análisis realizado.

“La invasión de las zonas de riesgo no es el único motivo de amenaza estructural, pero tristemente hay zonas que eran vasos reguladores, las invadieron y ahora no hay a dónde echar el agua que antes se echaba.

“Se invadió al lado de los canales, se invadió al lado de los ríos, por eso es que tenemos muchos inmuebles con riesgo de colapso en Iztapalapa. Ahí no se podía vivir”, aclaró Ramírez Medina en el marco de los aniversarios de los sismos de 1985 y de 2017, el sábado.

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Complementariamente, el ingeniero civil mencionó que no todos los casos de amenaza de colapso atienden a anomalías geológicas, ya que muchos pueden estar ligados a explosiones de gas, sobrecarga de niveles, falta de mantenimiento u otras problemáticas, aunque la principal amenaza es el subsuelo.

Aun bajo esta determinación, el experto ve responsabilidad por parte de autoridades locales, quienes en muchos casos no atienden efectivamente los fenómenos terrestres capaces de colapsar viviendas enteras.

Esto se observa en fallas de orden geológico que afectan predios como el de Daniel Díaz, quien vive en la calle Felipe Carrillo Puerto, dentro del Paraje Zacatepec.

“Fue a partir del sismo de 2017, ahí se empezó a hacer todo esto, se ladeó la casa, se formaron grietas en las paredes. En este cuadro que tienes aquí había un hoyo. Se abrió, se quitó el azulejo y se rellenó, porque ya el problema estaba adentro”, contó el afectado, quien enfatizó que él y su familia se encuentran en una situación delicada ante la falta de apoyo de autoridades locales.

“No dan lo que a lo mejor uno se espera, porque en su momento nos ofrecieron 400 mil pesos por el terreno que bueno, yo creo que te gastas, de esos 400 mil pesos, la mitad en un terreno pagándolo al contado y 200 mil creo que no te sirven ni para la cimentación de una casa. Lo que se busca, a lo mejor un apoyo más grande, ¿no? Porque no tenemos a dónde ir”, contó el afectado.

Por su parte, otra vecina entrevistada, quien pidió mantener su testimonio de manera anónima, mencionó que ya han transcurrido tres meses desde el último socavón formado en Felipe Carrillo Puerto, pero la administración de la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz no ha intervenido pese a ser una vía secundaria que entra en su jurisdicción.

“No sabemos nada, porque viene gente y gente, y nada más no hay solución. Ya tiene esto tres meses. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo su apoyo como alcaldía, pero mira ya me afectó, me está afectando mi recámara porque se está agrietando todo. El problema es de la calle, si fuera de mi casa, yo lo arreglo, pero es de la calle. Por eso siempre digo, que vengan y lo arreglen”, criticó la vecina entrevistada.

La Razón solicitó a la alcaldía Iztapalapa una entrevista con la directora de Protección Civil, Michelle Muñoz, sobre la atención a los vecinos del paraje Zacatepec y otras colonias, así como de las acciones para atender inmuebles con afectaciones estructurales, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sitios, como el Paraje Zacatepec, corren riesgos durante las temporadas de lluvias, las inundaciones e incluso, la constante actividad sísmica en la capital del país.