Mueren 13 perros en incendio de casa

Un incendio dentro de una casa, presuntamente provocado por pirotecnia, mató, al menos, a 13 perros que habitaban en el lugar, ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Un ejemplar más sobrevivió .

La madrugada de este 16 de septiembre, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que elementos acudieron al sitio, ubicado entre las calles 317 y 310, para controlar las llamas en la vivienda, las cuales quemaron el primer nivel. No reportó ninguna persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió mientras no había habitantes dentro de la casa, donde permanecían los animales. Durante las labores de emergencia, los bomberos lograron sacar con vida a uno de los perros, el único que sobrevivió al fuego.

Pasadas las 2:30 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que procedía a la extinción del fuego. Posterior a hacer esta labor, autoridades cercaron el lugar.

Si bien aún no se determinan las causas del siniestro en la casa, una de las hipótesis es que el fuego inició por un artefacto pirotécnico que habría ingresado al lugar durante los festejos patrios.

Pese a las recomendaciones de las autoridades para evitar la venta y compra de fuegos artificiales, durante la madrugada de los días 15 al 16 capitalinos quemaron cohetes. La mañana de este miércoles, muchas calles amanecieron con restos de estos objetos, como palomas, cañones, volcanes, ratoncitos, entre otros.

En recorridos que hizo La Razón a lo largo de la semana, así como en estos días de las celebraciones patrias, observó que, en mercados grandes, como La Merced, así como en otros de colonias en diversas alcaldías, había comerciantes que ofrecían diversos tipos de pirotecnia.