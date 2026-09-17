Reconocen más limpieza en el Desfile que en el Mundial

El Grito de Independencia dejó menos residuos en el Zócalo que el FIFA Fan Fest del Mundial, así lo dijeron a La Razón personas trabajadoras de limpia que participaron en las jornadas nocturnas del 15 de septiembre y matutinas del 16.

Los trabajadores dijeron que tras la celebración del Grito de Independencia encontraron envoltorios de comida, ropa y agua; pero también objetos prohibidos al interior de la plancha como cajetillas de cigarro, botes de espuma, así como botellas y latas de alcohol y refresco.

“En el Mundial el Zócalo estaba hasta la chancla y con harta basura, hoy nos estamos aburriendo. Estamos nada más papenando (recoger lo que ven) y todavía nos faltan tres horas para las 14:00 horas, a esa hora acabamos”, comentó un trabajador de limpia que decidió ser nombrado como Adán.

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300 mil personas acudieron la noche del 15 al Zócalo

Otro trabajador de limpia, quien prefirió permanecer anónimo, agregó a esta comparación al decir que las jornadas de limpieza en el Centro Histórico implicaba quedarse hasta tres turnos de 6:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y 6:00 horas.

“Yo soy del turno de la mañana y ayer lo trabajé, pero también en la noche, porque es más dinero y sí ocupo. Ahorita vine en la mañana y sí es diferente al Mundial, porque en esa época ni me preguntaban si quería doblar o hasta hacer tres”, dijo la persona trabajadora.

De acuerdo con el Gobierno capitalino del 11 de junio al 19 de julio se produjeron 298 toneladas de residuos en la Ciudad de México, en los diferentes Fan Fest y Festivales Futboleros.

Otra trabajadora, quien prefirió ser nombrada como Celia, dijo que considera que se producen menos residuos durante el Desfile MIlitar, porque “hay mucho elemento y ellos son más conscientes de las cosas”.

A los residuos generados por los asistentes durante la actividad cívica se sumaron los residuos producidos por la actividad del desfile como el excremento de los caballos que participaron en el recorrido militar.

“No es difícil recogerlo, le ponemos aserrín y vamos siguiendo a los caballos para poder dejar limpio en cuanto pasen”, expresó un trabajador que se negó a dar su nombre.