Los osos patrios de Circe

Nos cuentan que las cosas no van muy bien en Xochimilco y que la alcaldesa Circe Camacho no termina de salir de una polémica para meterse en otra. Y es que resulta que el desfile de la demarcación sería encabezado por la morenista, pero resulta que, según versiones que se han difundido en las benditas redes, se le habría hecho tarde. La cosa no paró ahí pues cuando le tocó hablar, vecinos le lanzaron una sonora rechifla. Las situación molestó mucho a Circe, quien ante la disyuntiva de ofrecer una disculpa o ir al choque contra el pueblo, optó por lo segundo: “Qué lástima que ésa es la educación que se le da a nuestros niños (...), pero si ésa es la educación que queremos darle a nuestros niños, después no nos quejemos de por qué pasa lo que pasa en las calles de Xochimilco”, soltó. Por cierto que entre quienes siguieron de cerca los festejos patrios que se hicieron en la demarcación nos piden no perder de vista que en la ceremonia del Grito le quitó el apellido a Morelos, pues pidió un viva para “José María y Pavón”. En fin.

TE RECOMENDAMOS: Felicita a México por su Independencia Rubio marca pendientes bilaterales en seguridad