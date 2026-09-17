Metro CDMX HOY 17 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 17 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 8, 9 y B .



Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 12 y A sin embargo la circulación de los trenes es constante, se envían unidades vacías para agilizar el servicio.



Para… pic.twitter.com/wsWOI3zTtk — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea A, haciendo base en cada estación… el avance es LENTO"

“En linea 12 no es constante, el convoy hace base en cada estación, ahorita detenidos 5 min en metro calle 11″

“Más de 10 minutos para salir de la estación Mixcoac en la línea 12″

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 12, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Línea A, detenida en Santa Marta dirección Pantitlan no hay afluencia pero los conductores generan los atrasos ”

“ En la línea A en canal de san Juan ni siquiera se está parando el metro por eso se llena se están pasando directo”

“Va lenta línea A”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 7

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT