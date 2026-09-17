CDMX inaugura ‘Xolotl’, el refugio animal más grande de México

La Ciudad de México suma un nuevo espacio público dedicado a la protección, rescate y rehabilitación de animales en situación de abandono o maltrato. Se trata del Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal “Xolotl”, localizado en la Alameda Oriente, en la alcaldía Venustiano Carranza, el cual ofrecerá atención médica gratuita, resguardo y adopción responsable.

El proyecto requirió una inversión pública de 112 millones de pesos y se edificó sobre un predio de 51 mil 700 metros cuadrados. El recinto cuenta con capacidad operativa para albergar y brindar asistencia integral a más de 600 perros y gatos de manera simultánea.

Durante el acto inaugural, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, enfatizó la importancia de destinar presupuesto estatal para responder a esta problemática urbana.

“Por primera vez la ciudad invierte con recursos públicos para llevar a cabo este albergue. Queremos que este lugar sea la semilla de una transformación mayor, una ciudad que cuida todas las formas de vida que la habitan”, afirmó.

Con la apertura del Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal "Xolotl", garantizamos una atención integral basada en los 5 dominios del bienestar animal: desde su alimentación y salud médica hasta su entorno, socialización y estado emocional.



En la #CapitalMásAnimalista… pic.twitter.com/oEsoBWxTtA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 17, 2026

Las instalaciones cuentan con 27 módulos diferenciados y más de 100 estancias colectivas e individuales. El recinto está equipado con consultorios médicos, quirófano para esterilizaciones y cirugías, áreas de cuarentena, laboratorio, zonas de recuperación y espacios de estética canina.

Para garantizar el desarrollo físico y emocional de los ejemplares rescatados, el espacio incluye un circuito de agilidad, zonas de adiestramiento, patios de recreación natural y áreas para paseos. La operación del centro se rige bajo los cinco dominios internacionales del bienestar animal.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que la edificación abarca 6 mil 402 metros cuadrados construidos e incorpora un enfoque sustentable mediante una planta tratadora de agua, zonas de composta y sistemas para la separación de residuos.

Brugada abre en CDMX albergue para 600 perros y gatos rescatados ı Foto: Especial

Como parte de las acciones complementarias, el gobierno capitalino anunció la futura construcción de una “Utopía Animal” en la misma zona de la Alameda Oriente, concebida como un parque interactivo para fomentar la convivencia familiar y la tenencia responsable de mascotas.

El nombre “Xolotl” proviene de la cosmovisión mexica y evoca a la deidad encargada de guiar las almas en momentos de transición, un símbolo elegido para marcar el inicio de una política pública integral de bienestar animal en la capital mexicana.

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MSL