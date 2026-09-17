7 personas siguen hospitalizadas tras explosión en la Álvaro Obregón, informa Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la implementación de un esquema de ayuda humanitaria para atender a 15 familias damnificadas por la explosión por acumulación de gas LP registrada en la alcaldía Álvaro Obregón la semana pasada.

La mandataria detalló que el percance dejó un saldo lamentable de dos personas fallecidas, 25 atenciones médicas y siete personas hospitalizadas que aún permanecen internadas. La administración local mantendrá un acompañamiento permanente e integral para los afectados.

Durante su intervención, Clara Brugada Molina aseguró que los damnificados cuentan con el respaldo de las autoridades. La titular del ejecutivo local sostuvo que la Ciudad de México mantendrá la asistencia requerida y garantizó que las familias no se encuentran solas tras el incidente.

En las indagatorias para esclarecer las causas del estallido colabora Jorge Emilio Ruegas, titular de la Coordinación General de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Por su parte, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAVI) canaliza 10 apoyos solidarios por un monto total de 200 mil pesos y distribuye 800 raciones alimenticias diarias.

El evento se registró en un inmueble ubicado en la intersección de la Avenida Santa Lucía y Rosa Venus, en la colonia Olivar del Conde. Las investigaciones iniciales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la FGJCDMX determinaron que la deflagración ocurrió por una fuga en un cilindro de gas L.P. de 30 kilogramos en la planta baja del inmueble, generando una onda expansiva que dañó la estructura del predio y afectó inmuebles vecinos.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, instó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención comunitarias. El funcionario subrayó que diariamente se reportan entre 15 y 20 accidentes vinculados con gas en la capital.

López Casarín explicó que el operativo de la alcaldía continuará mientras avanzan los trabajos de demolición en los cuatro predios afectados, labores que dieron inicio el pasado martes.

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JVR