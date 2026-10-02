¿Quién es Alma de la Rosa, reportera atropellada durante transmisión en vivo en Monterrey?

La reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales, quienes trabajan para una televisora de Monterrey, Nuevo León, se convirtieron en tendencia esta semana. Desafortunadamente, no fue por su labor periodística, sino por haber sido atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo para un noticiero.

De la Rosa y Morales realizaban un enlace periodístico por las calles de la capital neoleonesa sobre los incidentes que dejó la lluvia, como árboles caídos, choques, entre otros. En ese momento, un conductor perdió el control y chocó directamente contra los comunicadores, situación que fue transmitida en vivo.

🔴🚙 Un automovilista embistió a una reportera y un camarógrafo que se encontraban en una transmisión televisiva para reportar las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias en Monterrey, Nuevo León.



Los lesionados son la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo… pic.twitter.com/TmEV8UraDq — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2026

La situación llamó la atención sobre la prudencia vial, pero también trajo al país el nombre de reporteros y medios locales de Monterrey. Esto sabemos de Alma de la Rosa, reportera atropellada.

Alma de la Rosa: Perfil y trayectoria de reportera que sufrió accidente en vivo

El accidente televisado en Monterrey llamó la atención sobre Alma de la Rosa. Además de su trabajo para GamaVisión (medio para el que hizo el enlace en el cual resultó accidentada), la comunicadora cuenta con una larga trayectoria en periodismo .

Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de @gamavisionmx Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en Avenida Morones Prieto en #Monterrey 🙏 pic.twitter.com/3QZGe4OH2h — David Faz (@davidfaz) October 2, 2026

Alma de la Rosa Flores, originaria de Guadalupe, Nuevo León, es una “periodista freelance” y “reportera”, según se define ella misma a través de su perfil en la red social LinkedIn.

De la Rosa Flores cuenta con experiencia de casi tres décadas en el medio, tanto en medios locales como de manera autónoma. Asimismo, ha trabajado en oficinas de comunicación de partidos políticos y gubernamentales.

Así, de acuerdo con su experiencia reportada en LinkedIn, Alma de la Rosa ha trabajado en medios como Capital Coahuila, Dominio Radio, Abstracto Noticias, Dominio Medios y más recientemente, GamaVisión Noticias, en donde labora desde 2021.

Perfil en Facebook de Alma de la Rosa, periodista. ı Foto: Captura de pantalla

Su trayectoria más larga la ejerció en TV Azteca Noreste, donde estuvo 13 años y donde comenzó su carrera, en 1997, como Coordinadora de la Mesa de Información, para después ejercer como reportera.

Además de su trabajo en los medios de comunicación, Alma De la Rosa también trabajó como jefa de Prensa para el PRI en Coahuila entre 2014 y 2015, como coordinadora de Prensa para el Gobierno Municipal de Saltillo, entre 2012 y 2014, y como Jefa de Información para el Gobierno de Nuevo León entre 2018 y 2019.

Además de su trabajo en medios, Alma de la Rosa Flores lleva su propio canal de noticias a través de redes sociales, en donde acumula casi tres mil seguidores.

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