Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo, Soledad amplía su capacidad de seguridad

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, acompañado por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, hicieron entrega de un nuevo parque vehicular integrado por 11 camionetas RAM 1500 Classic Tradesman Crew Cab V6 8AT 4x2 y cinco motocicletas Kawasaki KLR 650 ABS, modelo 2026, equipadas para labores policiales y operativos de prevención, vigilancia y reacción inmediata en colonias, comunidades y principales vialidades del municipio.

Las motocicletas cuentan con sirena, tablero de control, iluminación LED, torreta, defensa delantera, soportes, baúl y maletas laterales, además de balizamiento policial e instalación eléctrica especializada. Las camionetas incorporan torreta, sirena, bocina, balizamiento, tumbaburros, rollbar, lona con cierres y banca trasera con portaesposas y respaldo, entre otros aditamentos para las labores operativas.

Ricardo Gallardo destacó que el equipamiento de las corporaciones municipales forma parte de una estrategia coordinada con la Guardia Civil Estatal y autoridades federales. De acuerdo con información del Gobierno de México, San Luis Potosí registró de enero a julio de 2026 una reducción de 80.5 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2025, uno de los descensos más relevantes registrados en el país.

Finalmente, el Gobernador reconoció la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y las corporaciones municipales, y afirmó que las nuevas unidades permitirán incrementar la presencia policial en Soledad, atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos y mantener en marcha las acciones de prevención y seguridad en beneficio de las familias.

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FGR