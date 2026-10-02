Conductor atropella en vivo a reportera y camarógrafo en Monterrey, Nuevo León | VIDEO

Una reportera y un camarógrafo fueron embestidos por un automovilista mientras se encontraban en una transmisión televisiva para reportar las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias en Monterrey, Nuevo León.

Los lesionados son la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, ambos del medio GamaVisión, quienes se encontraban presentando un reporte sobre la avenida Morones Prieto, colonia Nuevo Repueblo, en la capital neoleonesa.

Comunicadores reportaban afectaciones que dejó la lluvia en Monterrey. ı Foto: Captura de video

En esa calle, se registró un deslave de ramas y rocas que obstruía el paso y la visibilidad en una parte de la vialidad en la capital neoleonesa. Incluso, según el reporte de los periodistas afectados, una motocicleta había impactado contra los restos del deslave.

En las imágenes capturadas por el noticiero al momento del incidente se observó que la carpeta asfáltica lucía mojada, a causa de las intensas precipitaciones que se mantienen en el estado.

Momento exacto cuando automóvil pierde el control y embiste a periodistas. ı Foto: Captura de video

Mientras esto era reportado, una camioneta perdió el control y, como se mostró en la transmisión, giró sobre las llantas e impactó directamente contra la reportera y el camarógrafo. Se escucharon brevemente los gritos de los afectados, y se capturó el rostro de sorpresa de la mujer.

La señal en el canal fue interrumpida por unos segundos y después regresó con el conductor del noticiero, quien explicó: “Acabamos de presenciar en vivo un accidente y atropellaron a nuestra reportera …”.

Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de @gamavisionmx Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en Avenida Morones Prieto en #Monterrey 🙏 pic.twitter.com/3QZGe4OH2h — David Faz (@davidfaz) October 2, 2026

Posteriormente se reportó que elementos de Protección Civil y Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el accidente. Ambos periodistas fueron reportados como estables, aunque con lesiones que seguían bajo valoración médica hasta esta mañana.

“Ambos siguen en valoración médica. Alma de la Rosa presentó múltiples golpes, pero al parecer ninguna fractura. Su compañero, Cristo Morales, si tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable”, escribió David Faz, compañero de GamaVisión, en la red social X.

Hasta el momento se desconoce un pronunciamiento de GamaVisión o alguno de los comunicadores involucrados.

Fuertes lluvias en Monterrey provocan inundaciones, cierres viales…

La noche del jueves, Protección Civil de Monterrey informó que se registraron afectaciones en varias colonias de la capital neoleonesa debido a las intensas lluvias registradas por la tarde y noche.

En un reporte emitido poco antes de las 22:00 horas del jueves, Protección Civil informó que la lluvia provocó cierres viales en más de 10 puntos de circulación, entre ellos las transitadas avenidas Revolución y Fundidora.

“Siga las indicaciones de las autoridades en el sito, resguárdese en zona segura, nos mantenemos actualizando puntualmente”, exhortó Protección Civil.

Más tarde, se informó acerca de un rescate, en Laderas de Mirador, de dos personas que quedaron atrapadas en un ecotaxi después de que fuera arrastrado por la corriente.

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