Huracán Rachel alcanza categoría 3 y provoca cierre de puertos en el Pacífico mexicano

El huracán Rachel se fortaleció este jueves a categoría 3 frente a las costas mexicanas, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, mientras sus marejadas comenzaron a extender la amenaza hacia el litoral del Pacífico y obligaron al cierre de puertos desde Baja California Sur hasta Michoacán y Sinaloa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que la Secretaría de Marina ordenó cierres preventivos en distintos puntos del Pacífico. Para embarcaciones mayores quedó suspendida la navegación en San Blas, Nayarit.

En el caso de embarcaciones menores, las restricciones incluyen La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Baja California Sur; Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta y Barra de Navidad, Jalisco; además de San Blas, Nuevo Vallarta y La Cruz de Huanacaxtle, en Nayarit.

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También permanecen cerrados Lázaro Cárdenas, Michoacán; así como Teacapán y Altata, en Sinaloa. Las autoridades pidieron extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que #Rachel, huracán categoría 3, se ubica al sur de #BajaCaliforniaSur.



Se prevé oleaje de hasta 6 metros de altura en costas de #BajaCaliforniaSur.



Más información: https://t.co/yAqIBDdLlG pic.twitter.com/GPixWrdNwR — Conagua (@conagua_mx) October 1, 2026

A las dos de la tarde, tiempo del Pacífico mexicano, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) ubicó el centro del ciclón a 390 kilómetros al sur del extremo meridional de Baja California Sur, cerca de los 19.4 grados de latitud norte y 109.5 de longitud oeste. El sistema avanzaba lentamente hacia el oeste a seis kilómetros por hora y registraba una presión mínima de 950 milibares.

Rachel alcanzó vientos de 195 kilómetros por hora y ráfagas superiores, con fuerza de huracán hasta 65 kilómetros desde su centro. La circulación con intensidad de tormenta tropical se extendía hasta 240 kilómetros.

El organismo estadounidense prevé que el fenómeno todavía pueda fortalecerse durante las próximas horas. Su pronóstico coloca la intensidad en 130 millas por hora, unos 210 kilómetros por hora, durante la madrugada del viernes, antes del inicio de un debilitamiento gradual.

Pese a la intensidad del ciclón, no existen vigilancias ni avisos costeros en vigor. El principal riesgo para territorio mexicano proviene del mar, pues las marejadas generadas por Rachel afectarán la costa centro-occidental del país y la Península de Baja California hasta el final de la semana.

El NHC explicó que la estructura de Rachel mejoró durante la tarde y comenzó a mostrar un ojo en imágenes satelitales. Las condiciones del océano todavía favorecen cierta intensificación, aunque la cizalladura vertical del viento, el lento desplazamiento y la estela de aguas más frías que dejó Polo pueden limitar ese proceso.

Para el fin de semana, el organismo anticipa una pérdida gradual de fuerza conforme Rachel avance hacia el oeste sobre aguas menos cálidas y encuentre aire más seco. El pronóstico mantiene al huracán sobre el Pacífico, con una trayectoria paralela y alejada de las costas mexicanas durante los próximos días.

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MSL