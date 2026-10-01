Huracán Rachel se intensifica a categoría 2

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, mientras continúa su avance por el océano Pacífico.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 03:00 horas se localizaba a 370 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
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LMCT
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