A 370 km de Baja California Sur

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2

Podría generar fuertes lluvias; se pidió a la población mantenerse alerta ante cualquier indicación oficial

Huracán Rachel se intensifica
Huracán Rachel se intensifica Foto: SMN
Por:
Mariel Caballero

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, mientras continúa su avance por el océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 03:00 horas se localizaba a 370 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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