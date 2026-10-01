Huracán Rachel se intensifica a categoría 2

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, mientras continúa su avance por el océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 03:00 horas se localizaba a 370 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT