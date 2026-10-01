Negocian PT y Morena alianza a contrarreloj rumbo a 2027

Los dirigentes de Morena y PT, Ariadna Montiel y Alberto Anaya, se reunieron el pasado 24 de septiembre. En redes sociales, Morena destacó que “la unidad seguirá siendo nuestra fuerza”.

Las dirigencias nacionales de Morena y PT mantienen abiertas las negociaciones para preservar su alianza electoral rumbo a 2027 después de las diferencias surgidas por las encuestas utilizadas para definir las coordinaciones estatales, proceso en el que el Partido del Trabajo no obtuvo ninguna de las 17 posiciones.

Aunque durante septiembre el aliado del guinda amagó con competir por separado en algunos estados e incluso planteó la posibilidad de no acompañar a Morena en las 17 entidades, los dirigentes nacionales han descartado hasta ahora una ruptura y mantienen una mesa de diálogo para procesar sus diferencias.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que las negociaciones con el PT continúan y pidió paciencia para alcanzar acuerdos.

“Platicamos con el Partido del Trabajo, instalamos una mesa nuevamente y eso es a lo que vamos”, señaló la dirigente, quien reiteró que el oficialismo mantiene la intención de continuar como aliados rumbo a 2027.

El Tip: Mercedes Maciel, representante de la coordinadora nacional del PT, aseguró que pactó la realización de encuestas “espejo”, que medirá a los coordinadores de Morena.

Por su parte, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, descartó que exista una ruptura con Morena y afirmó que su partido mantendrá su respaldando a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sostuvo que su participación en la alianza forma parte de un proceso de acuerdos que todavía debe concluirse, particularmente en lo relacionado con la selección de candidaturas.

La principal diferencia entre ambas fuerzas políticas surgió durante la selección de los perfiles que encabezarán la defensa de la transformación rumbo a las elecciones de 2027.

Además, el PT reclamó previamente que las mediciones realizadas por Morena no fueran consideradas, como la última etapa del proceso, pues sostenía que los aspirantes propuestos por sus siglas debían ser comparados posteriormente con los perfiles morenistas mediante una nueva encuesta.

Sin embargo, después de que el guinda presentó los resultados de sus encuestas y completó sus 17 coordinaciones, las dirigencias todavía tienen pendiente definir el alcance concreto de ese mecanismo y cómo se traducirá en la negociación de las candidaturas.

El partido reclamó una metodología científica previamente acordada y la participación de casas encuestadoras y ejercicios espejo propios. A pesar de las diferencias, la dirigencia morenista ha insistido en que el objetivo es mantener la coalición.

Ariadna Montiel señaló que Morena tiene “toda la convicción de seguir caminando juntos” con el PT y sostuvo que la relación entre ambos partidos no debe darse por terminada.

En tanto, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, ha señalado que tener diferencias y debatir no significa necesariamente una ruptura y que las mesas de trabajo forman parte de la construcción de acuerdos.

El desacuerdo cobró mayor relevancia después de que Morena completó la designación de sus 17 coordinadores. El PT no consiguió colocar a ninguno de sus perfiles en esas definiciones, mientras que el Partido Verde sí obtuvo espacios en algunas entidades.

Las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027 no se limitan al método utilizado para definir a los coordinadores estatales de la transformación.

Para el politólogo José Antonio Crespo, el conflicto puede tener consecuencias electorales si las dirigencias no logran procesar las inconformidades y mantener un frente común.

El especialista señaló que las diferencias con los partidos aliados forman parte de los problemas que Morena enfrenta durante la definición de candidaturas, y advirtió que una eventual competencia separada podría disminuir la votación del partido guinda, particularmente en contiendas cerradas.

“No sólo la bronca dentro de Morena, sino sus aliados. Está el PT diciendo que no está conforme con las candidaturas”, señaló el experto.

El analista planteó que si el PT o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidieran postular candidatos propios en algunas entidades, podrían restar votos a Morena, aunque precisó que el efecto dependerá de las condiciones particulares de cada elección y de la participación de las fuerzas opositoras.

CAREOS. El PT abrió la puerta a competir por su cuenta en las elecciones del próximo año e incluso a romper alianza con Morena si no se revisan las designaciones de las coordinaciones estatales de la Transformación.

Su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, planteó tres escenarios: contender sólo en algunos estados, hacerlo en las 17 entidades o terminar la alianza con Morena.

El legislador sostuvo que el PT únicamente reconoce tres de las 17 coordinaciones anunciadas por su aliado, debido a que, afirmó, fueron definidas mediante consenso: Sinaloa, con Imelda Castro; Aguascalientes, con Nora Ruvalcaba, y Querétaro, con Santiago Nieto.

Para las 14 restantes, el partido exige realizar careos entre sus propuestas y los perfiles ya designados.

En Chihuahua, el PT busca que Andrea Chávez desplace a Cruz Pérez Cuéllar como candidata para 2027.

Reginaldo Sandoval señaló que Chávez fue registrada como propuesta del partido y confió en que el proceso de comparación permita modificar la designación anunciada por Morena.

De acuerdo con el petista, los careos podrían realizarse durante las próximas semanas, periodo en el que esperan un reacomodo de las candidaturas. Hasta ahora, Morena concentra 10 designaciones y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuatro.