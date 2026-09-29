Anuncian el Festival Santa Lucía 2026 en Monterrey: fechas y sedes

Monterrey albergará la decimonovena edición del Festival Internacional Santa Lucía del 22 de octubre al 4 de noviembre, con una oferta cultural completamente gratuita que contempla 182 expresiones artísticas distribuidas en 33 locaciones del estado de Nuevo León.

Esta gran fiesta de las artes integrará por primera vez al Nuevo Parque del Agua como una de sus sedes estelares. Este nuevo recinto cuenta con un anfiteatro al aire libre con capacidad para cinco mil asistentes y una vista panorámica hacia la Sierra Madre y el Cerro de la Silla.

Sobre esta adición, las autoridades locales destacaron la relevancia de los recintos públicos para la integración comunitaria. El gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que el encuentro reunirá a agrupaciones internacionales de Bélgica, Suecia, Irlanda, Italia y Brasil, lo que representa una oportunidad para disfrutar del talento internacional.

La estrategia del festival busca descentralizar la cultura al llevar espectáculos a plazas, parques y colonias, además de incluir funciones especiales dentro de los Centros de Reinserción Social de la entidad. Al respecto, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, afirmó que las ciudades se transforman a través de las historias que se viven en sus espacios cotidianos.

La agenda cultural de este año incluye la participación de más de 900 artistas y 48 compañías internacionales. La inauguración oficial estará dedicada a un homenaje musical a Juan Gabriel, mientras que en el marco del Día de Muertos se instalará un altar monumental acompañado por la proyección de la película Coco.

La decimonovena edición de las expresiones culturales gratuitas se llevará a cabo en la zona metropolitana de Monterrey y municipios del estado de Nuevo León. ı Foto: Especial.

La oferta contempla la presentación de elencos de danza brasileña en municipios fuera del área metropolitana de Monterrey, junto con espectáculos en recintos icónicos como el Teatro de la Ciudad, el Centro de las Artes, el Museo La Milarca y el foro alternativo Café Iguana.

El cierre de actividades estará a cargo de un espectáculo musical masivo encabezado por el DJ de origen sueco Galantis.

Con 19 años de trayectoria, el Festival Internacional Santa Lucía se consolida como uno de los proyectos culturales al aire libre más importantes del país. La ciudadanía puede consultar el programa completo, recintos y horarios en la plataforma digital oficial festivalsantalucia.gob.mx.

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JVR