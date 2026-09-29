Guanajuato busca avanzar con Conagua en proyecto de nanotecnología para El Palote

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, mantiene gestiones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para destrabar el proyecto de tratamiento avanzado de agua que contempla llevar agua tratada a la presa El Palote, en León.

El tema fue confirmado por el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, quien señaló que la mandataria estatal está dando seguimiento al proyecto debido a las necesidades de agua que enfrenta la zona norte de León.

De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es avanzar en coordinación con las autoridades federales para que la propuesta pueda continuar.

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El proyecto está relacionado con una estrategia impulsada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) para aprovechar tecnología de tratamiento avanzado y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en la ciudad.

Guanajuato busca avanzar con Conagua en proyecto de nanotecnología para El Palote ı Foto: Guanajuato

¿En qué consiste el proyecto de nanotecnología en El Palote?

SAPAL trabaja desde 2023 con el Centro de Investigación de Ingeniería del Tratamiento de Agua por Nanotecnología (NEWT), de la Universidad de Rice, para desarrollar alternativas que permitan mejorar la calidad del agua tratada. La propuesta contempla utilizar procesos avanzados para posteriormente conducir el agua hacia cuerpos superficiales y, después, someterla a procesos de potabilización.

Dentro de la planeación municipal de León se estableció como meta alcanzar y mantener una descarga de 135 litros por segundo de agua tratada con nanotecnología hacia la presa El Palote. Esto forma parte de las acciones previstas para impulsar nuevas alternativas en el manejo y aprovechamiento del agua.

Sin embargo, el proyecto todavía requiere avanzar en los trámites correspondientes ante la autoridad federal. Por ello, las gestiones de la administración estatal buscan facilitar la coordinación con Conagua y definir las condiciones necesarias para que pueda continuar.

Las gestiones sobre El Palote ocurren mientras el Gobierno de Guanajuato mantiene coordinación con Conagua en otros proyectos relacionados con el agua.

El pasado 22 de septiembre, el director general de Conagua, Efraín Morales López, sostuvo una reunión con Libia Dennise García Muñoz Ledo para revisar avances de la tecnificación del Distrito de Riego 011 y otros proyectos hídricos estratégicos para la entidad.

La administración estatal también impulsa la tecnificación de infraestructura agrícola vinculada al Sistema de Riego 011, con trabajos en canales y otras obras destinadas a mejorar el aprovechamiento del agua.

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MSL