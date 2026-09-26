“Vienen los mejores años para Guanajuato”

A dos años de asumir la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó un balance de su administración en el que destacó los resultados de las acciones en seguridad, programas sociales, educación, salud, infraestructura y apoyos a mujeres, además de asegurar que los próximos cuatro años estarán enfocados en consolidar los avances alcanzados.

Durante un acto realizado en la ciudad de Salamanca, la mandataria estatal informó que agosto cerró con una reducción de 75.6 por ciento en homicidios dolosos respecto de febrero de 2025, resultado que atribuyó a la estrategia CONFÍA y a la coordinación entre autoridades estatales y federales.

“Sé que la tranquilidad se construye todos los días”, señaló García Muñoz Ledo, quien sostuvo que su administración mantendrá las acciones de prevención, inteligencia, tecnología y coordinación en materia de seguridad.

El Dato: Libia Dennise es la primera gobernadora de Guanajuato, cargo que asumió el 26 de septiembre de 2024, rompiendo con una historia de 200 años de mandatarios varones.

En el balance de política social, la gobernadora informó que durante los primeros dos años de su gestión se entregaron 46 millones de desayunos, comidas y paquetes alimentarios, mientras que el programa Mi Familia Productiva apoyó a más de 19 mil 700 hogares para producir alimentos y, en algunos casos, comercializarlos.

Mediante Empleo Temporal para la Gente, agregó, más de 20 mil personas participaron en trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calles, caminos, jardines y espacios deportivos a cambio de una remuneración.

El gobierno estatal reportó también la construcción, ampliación y equipamiento de 60 Centros Nuevo Comienzo, que atienden a más de 315 mil personas, así como la formación de 79 mil agentes de cambio mediante Red Móvil y una inversión superior a 78 millones de pesos en proyectos comunitarios.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ayer, en su informe de resultados en Salamanca. ı Foto: Especial

En materia de atención a mujeres, García Muñoz Ledo destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres y la estrategia Aliadas, integrada por 27 programas. Señaló que este año la Tarjeta Rosa beneficia a 690 mil mujeres y ofrece servicios de asistencia médica y en el hogar, asesoría legal, apoyos funerarios y atención dental.

Destacó el impulso que se les brinda a través de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, donde 70 por ciento de solicitantes son emprendedoras. Cada proyecto expresa una aspiración: abrir un negocio, fortalecer lo que hacen o generar un ingreso propio.

En educación, el gobierno local reportó más de 2 millones 845 mil apoyos entre uniformes, mochilas y útiles escolares, además de 38 mil 400 beneficiarios de la Beca Nuevo Comienzo.

La gobernadora indicó que durante su administración se han creado 89 nuevas preparatorias, 66 de ellas bajo el modelo de Bachilleratos Integrales Guanajuato, y que la matrícula de educación media superior aumentó en 20 mil estudiantes.

En salud, señaló que el sistema estatal atiende a tres millones de personas sin derechohabiencia y afirmó que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en atención a diabetes e hipertensión y en vacunación.

En materia de infraestructura, Libia Denisse informó que este año destinó cuatro mil millones de pesos a 386 obras al programa Manos a la Obra, distribuidas en los 46 municipios y financiadas en su totalidad por el gobierno estatal.

Para el campo, señaló que 8 mil 965 personas recibieron apoyos en infraestructura, maquinaria, equipo, animales y tecnología, mientras que la estrategia Agua para Guanajuato contempla acciones de tecnificación para mejorar el aprovechamiento del recurso.

“Nos quedan cuatro años de trabajo. Voy a dedicarles toda mi capacidad, con la responsabilidad de cuidar lo que hemos avanzado”, afirmó García Muñoz Ledo ante asistentes reunidos en el estadio de beisbol de la Sección 24.