Vinculan a proceso a exalcalde de Juchitán por extorsión agravada

El expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, M.S.A., alias “Quetu”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, informó este martes 29 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Junto con el exalcalde también fue vinculado a proceso C.A.P.L., alias “La Parka”, luego de que durante la audiencia el Ministerio Público presentara ante el juez los datos de prueba relacionados con los hechos que se les atribuyen.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, se determinó la vinculación a proceso de ambos imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.

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Vinculan a proceso a ex presidente municipal de Juchitán y a alias "La Parka" por extorsión agravada y delito contra la seguridad del Estado: Fiscalía de Oaxaca



Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), obtuvo la… pic.twitter.com/FtPtnEjnub — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 30, 2026

La FGEO detalló que M.S.A., alias “Quetu”, fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, mientras que C.A.P.L., “La Parka”, fue trasladado al Cefereso de Perote, Veracruz.

La detención de ambos ocurrió el pasado 23 de septiembre de 2026, como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía de Oaxaca y corporaciones federales y estatales.

En el despliegue participaron grupos especiales de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal, además de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Fiscalía investiga posibles vínculos con “Los Cromos”

La Fiscalía de Oaxaca señaló que, como parte de sus trabajos de inteligencia criminal, mantiene líneas de investigación sobre la posible participación del exalcalde en actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la dependencia, también existen investigaciones sobre sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”. La FGEO sostiene que, desde su posición como actor político y social, M.S.A. pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con dicha organización.

La Fiscalía identifica a “Los Cromos” como una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señala que estaría relacionada con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

Estos señalamientos forman parte de las líneas de investigación de la Fiscalía y deberán acreditarse durante el proceso penal.

Por ahora, tanto el exalcalde de Juchitán como “La Parka” permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial en su contra. La Fiscalía de Oaxaca reiteró que las investigaciones se desarrollarán bajo el debido proceso y con respeto a la presunción de inocencia.

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MSL