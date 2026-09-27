Salomón Jara recorre Juchitán: ‘Para recordarles que no están solos’

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, recorrió las calles de Juchitán de Zaragoza como parte de las acciones emprendidas por las autoridades ante la situación que atraviesa el municipio.

“Hoy caminamos junto al pueblo de Juchitán para reiterarles que no están solos”, escribió Jara en su cuenta de X. En el mismo mensaje, señaló que autoridades federales y estatales se encuentran presentes para trabajar en favor de la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de los habitantes.

El recorrido se realizó en un momento de cambios para la administración municipal, luego de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, y de las acciones de seguridad implementadas en Juchitán por autoridades estatales y federales.

Durante su visita, el gobernador puso el énfasis en la presencia de las autoridades en el municipio y en el acompañamiento a la población ante la situación que enfrenta Juchitán.

Hoy caminamos junto al pueblo de Juchitán para reiterarles que no están solos.



Aquí estamos presentes, junto con autoridades federales y estatales, trabajando para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias. pic.twitter.com/q70OHvRteA — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 27, 2026

El recorrido ocurre después de que el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de Juchitán de Zaragoza. La determinación fue avalada con 35 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, luego de que Jara enviara la solicitud correspondiente al Poder Legislativo.

Con esta decisión se abrió paso a la remoción de las autoridades municipales y a la designación de una figura encargada temporalmente de la administración, con el objetivo de mantener los servicios públicos y atender la situación institucional.

En materia de seguridad, las fuerzas federales y estatales también asumieron tareas en el municipio. La Comisaría de Seguridad Pública de Juchitán fue intervenida y se tomó el control del C2, mientras se desarrollan investigaciones sobre posibles vínculos de integrantes de la corporación con grupos delictivos.

En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Los agentes municipales fueron citados en las instalaciones de la corporación y se les solicitó acudir con las unidades y armas que tenían asignadas para realizar una inspección del personal y del equipo.

El respaldo a las medidas también fue expresado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, quien reconoció la coordinación entre el Gobierno de Oaxaca, el Congreso estatal y el comisionado municipal.

Rodríguez destacó la participación de Francisco Vázquez Jiménez, designado como comisionado municipal, en las acciones encaminadas a contribuir a la gobernabilidad y estabilidad de Juchitán.

En la @SEGOB_mx reconocemos el esfuerzo y coordinación del @GobOax , encabezado por el gobernador @salomonj; del @CongresoOaxaca_ y del comisionado municipal de #JuchitánDeZaragoza, Francisco Vázquez Jiménez, para contribuir a la gobernabilidad y estabilidad del municipio.… — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 26, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT