Desarman a Policía municipal de Juchitán, Oaxaca; fuerzas federales toman control de la seguridad

La intervención militar y policiaca para revisar el armamento y las patrullas se realizó dentro de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Fuerzas federales y estatales tomaron este viernes el control de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde realizaron una inspección de las instalaciones y revisaron a los elementos de la corporación, así como las patrullas y el armamento bajo su responsabilidad.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes ingresaron a las instalaciones de la corporación municipal como parte de las acciones de supervisión y seguridad desplegadas en el municipio.

Los policías municipales fueron citados en la Comisaría y se les solicitó presentarse con las unidades oficiales y las armas que tenían asignadas para llevar a cabo la revisión del personal, vehículos y equipo.

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La intervención ocurre dos días después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, en el marco de una investigación por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La situación también se da un día después de la detención de quien fuera comisionado de la Policía Municipal, identificado por sus iniciales J.K.M.S. La Fiscalía de Oaxaca informó que el exmando fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, y señaló que presuntamente brindaba protección al grupo delictivo identificado como “Los Cromos”.

El operativo ocurrió tras la detención del edil municipal Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, investigado por presuntos nexos con la célula delictiva de "Los Cromos". ı Foto: Especial.

Ante este escenario, el Gobierno de Oaxaca reforzó la presencia de corporaciones estatales y federales en Juchitán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal informó que más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en el municipio, en coordinación con autoridades federales y las Fuerzas Armadas.

La revisión de la Policía Municipal representa una nueva intervención de las autoridades estatales y federales en la corporación de Juchitán, en medio de las investigaciones derivadas de la detención del alcalde y de otros funcionarios o exfuncionarios municipales.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre nuevas detenciones derivadas de la revisión realizada este viernes en la Comisaría.

El operativo ocurrió mientras el Gobierno de Oaxaca mantiene el despliegue de fuerzas de seguridad en el municipio y después de que el gobernador Salomón Jara Cruz solicitara al Congreso estatal iniciar el procedimiento para la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.

La desaparición del Ayuntamiento deberá ser analizada y, en su caso, determinada por el Congreso de Oaxaca; mientras tanto, las autoridades estatales y federales mantienen presencia en el municipio para garantizar la seguridad y continuidad de los servicios públicos.

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JVR