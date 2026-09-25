Pablo Lemus consolida el modelo de Colmenas en todo Jalisco

Un modelo que comenzó en Zapopan, creció en Guadalajara y ahora se fortalece a nivel estatal. Las Colmenas impulsadas por Pablo Lemus se han convertido en espacios para acercar servicios, actividades y oportunidades a las familias, especialmente en comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y problemáticas de inseguridad.

Desde su etapa como presidente municipal de Zapopan, Lemus apostó por la recuperación de espacios y la creación de centros comunitarios en los que niñas, niños, jóvenes y adultos pudieran acceder a actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación.

Red de Colmenas expande sus instalaciones con espacios para la atención psicológica, ludotecas y huertos. ı Foto: Gobierno Jalisco

La primera Colmena abrió sus puertas en Miramar y posteriormente el modelo se extendió a otras zonas de Zapopan, como San Juan de Ocotán y Villa de Guadalupe. Con estos espacios se buscó fortalecer la convivencia entre vecinos, recuperar el tejido social y generar nuevas oportunidades dentro de las propias comunidades.

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Los resultados también se reflejaron en materia de seguridad. Durante la operación de las primeras Colmenas, el Gobierno de Zapopan documentó reducciones en distintos delitos en sus entornos, entre ellos robo a casa habitación, robo a personas, lesiones dolosas y robo al interior de vehículos, con información atribuida a la Fiscalía del Estado.

Las Colmenas ofrecen actividades educativas, deportivas y de capacitación gratuita para familias en Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

Tras la experiencia en Zapopan, Pablo Lemus llevó el modelo a Guadalajara, donde en 2022 abrió la primera Colmena tapatía en Rancho Nuevo y posteriormente la estrategia llegó a otros puntos de la ciudad.

Uno de los espacios que actualmente destaca es la Colmena Agua Azul, que durante su primer año de operación recibió a más de 10 mil asistentes y cuenta con más de 70 talleres y servicios dirigidos a personas de todas las edades.

Pablo Lemus destaca que inauguración de Colmenas contribuye a integración social. ı Foto: Gobierno Jalisco

En sus instalaciones se desarrollan actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas, además de servicios de salud comunitaria y capacitación. Con su ampliación también se incorporaron espacios de atención psicológica, ludoteca, gimnasio para primeras infancias, salones multidisciplinarios, galería de arte, áreas de activación física y un huerto comunitario.

El objetivo es que las familias encuentren en un mismo lugar alternativas gratuitas para aprender, convivir, hacer deporte, desarrollar nuevas habilidades y acceder a servicios cerca de sus comunidades.

Centros comunitarios de las Colmenas contribuyen a la reducción de delitos locales e impulsan el tejido social, destaca el gobernador. ı Foto: Gobierno Jalisco

Ahora, como Gobernador, Pablo Lemus busca llevar a todo Jalisco un modelo que comenzó desde lo local, ampliando la red de Colmenas hacia otros municipios y manteniendo la apuesta por generar espacios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

De Zapopan a Guadalajara y ahora a escala estatal, las Colmenas representan la continuidad de un proyecto impulsado por Lemus para acercar oportunidades, recuperar espacios y fortalecer las comunidades de Jalisco.

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