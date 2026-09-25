Todo lo que requiera Tabasco, aquí vamos a estar: Sheinbaum; resalta inversión de más de 50 mdp en estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la presentación de obras de infraestructura y Programas para el Bienestar en Villahermosa, Tabasco.

En Tabasco, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la entidad se destina una inversión de 20 mil 610 millones de pesos (mdp) en Programas para el Bienestar en beneficio de 890 mil 242 derechohabientes, así como más de 30 mil mdp en obra pública, entre las que anunció un nuevo Libramiento Sur para conectar a Villahermosa con Cárdenas.

“La inversión en Programas del Bienestar cada año es de 20 mil 610 millones de pesos y en infraestructura es una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos más para Tabasco. Todo lo que requiera Tabasco, aquí vamos a estar siempre cerca de la tierra de un hombre que pasó a la historia como el mejor Presidente de México”, resaltó desde el Estadio Olímpico de Villahermosa.

La mandataria federal anuncia la construcción del nuevo Libramiento Sur junto al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Tabasco 234 mil 310 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 45 mil 366 la Pensión para Personas con Discapacidad, 21 mil 714 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro, 104 mil 53 tienen la beca Benito Juárez para preparatoria, 24 mil 242 de Producción para el Bienestar, 31 mil 230 con Fertilizantes Gratuitos, 55 mil 929 de Sembrando Vida, 93 mil 722 con Leche para el Bienestar, 15 mil 674 de Bienpesca, mil 934 escuelas de Educación Básica y 122 de Media Superior de La Escuela es Nuestra, 115 mil 987 de la beca Rita Cetina para secundaria, 120 mil 451 de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, así como los nuevos programas Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar.

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En obra pública, destacó la construcción del nuevo ramal Roberto Ayala-Dos Bocas del Tren Interoceánico, la Línea de carga del Tren Maya, la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega, el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, obras de protección contra inundaciones y anunció la construcción del nuevo Libramiento Sur de Villahermosa a Cárdenas, que va a incluir un puente y la ampliación de la carretera.

Agregó la construcción de 13 nuevas preparatorias, un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Jonuta; los nuevos hospitales de Cárdenas, Villahermosa, Macuspana y Teapa, a los que se van a sumar 463 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud el próximo año.

Resaltó la construcción de la Planta de Chocolate Bienestar, precios justos en beneficio de más de 10 mil productores de cacao como un acto de justicia; presupuesto directo para comunidades indígenas y afromexicanas; un Centro LIBRE para las mujeres en cada uno de los 17 municipios de la entidad y la coordinación permanente en materia de seguridad.

Claudia Sheinbaum Pardo refrenda su apoyo al desarrollo del estado de Tabasco con nuevos proyectos carreteros, educativos y de salud. ı Foto: Presidencia

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradeció a la mandataria por llevar obras y Programas para el Bienestar durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, entre las que destacó los nuevos hospitales, la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega y la Planta de Chocolate del Bienestar, además de la coordinación y apoyo para garantizar la seguridad en la entidad. Aprovechó para reconocer la firmeza de la Presidenta para defender la soberanía nacional.

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