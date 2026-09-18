Claudia Sheinbaum reporta 5 millones de apoyos sociales en Edomex

El paquete de conectividad regional incluye proyectos ferroviarios de pasajeros como el Tren El Insurgente y el enlace a Pachuca.

La atención a los servicios públicos de bacheo y alumbrado en las colonias del Estado de México será una prioridad compartida entre los gobiernos federal y estatal, junto con la consolidación de los apoyos directos a la población de la entidad.

Durante un encuentro ciudadano realizado en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en el Estado de México operan cerca de cinco millones de beneficiarios mediante distintos programas prioritarios de bienestar.

Como respuesta a las demandas más frecuentes de los vecinos, la mandataria acordó coordinar esfuerzos con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para implementar un programa intensivo de repavimentación y luminarias.

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“Tenemos que tapar todos los baches que hay en el Estado de México e iluminar las colonias, que es lo que más nos pide la gente”, señaló la presidenta ante más de 65 mil asistentes.

Las prioridades de intervención en servicios urbanos y pavimentación responden al acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. ı Foto: Especial.

El padrón de apoyos en la entidad mexiquense abarca 1.6 millones de adultos mayores, 224 mil personas con discapacidad y más de 2.1 millones de estudiantes con becas, además de 451 mil mujeres de 60 a 64 años inscritas en el programa para adultas mayores.

En materia de infraestructura y movilidad, las obras incluyen la operación del Tren El Insurgente, el desarrollo del Tren Felipe Ángeles hacia Pachuca y la línea México-Querétaro, sumados a 18 nuevos puentes vehiculares en el oriente mexiquense.

Asimismo, el plan integral abarca el saneamiento del Río Lerma-Santiago, la construcción de 100 mil viviendas para el bienestar, obras de drenaje municipal y la regularización de créditos hipotecarios para 500 mil familias de la región.

La asamblea ciudadana y la presentación del balance de programas se llevaron a cabo en el Parque Metropolitano Bicentenario de la ciudad de Toluca. ı Foto: Especial.

En salud y educación, destaca el proyecto para edificar diez preparatorias, cinco planteles de la Universidad Rosario Castellanos, el Hospital General de Atenco y la apertura de 905 consultorios médicos para el sistema público universal.

Por su parte, la administración estatal ratificó la asignación de 75 mil 786 millones de pesos para el Plan Integral de la Zona Oriente. Este acto en Toluca forma parte de la gira nacional de rendición de cuentas de la Presidencia.

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JVR