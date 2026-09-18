Primer Diálogo Nacional por una Cultura de Paz reúne a especialistas de los 32 estados

La articulación institucional y logística del foro nacional fue realizada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La atención a la violencia en México requiere acciones directas en barrios, escuelas y familias, más allá de la fuerza pública. Con esta premisa, autoridades federales y la sociedad civil finalizaron en la Ciudad de México el Primer Diálogo Nacional por una Cultura de Paz.

El encuentro, coordinado por la Secretaría de Gobernación, reunió durante dos días a especialistas, académicos y activistas de las 32 entidades del país. El objetivo central radicó en crear propuestas concretas para garantizar la seguridad ciudadana y el bienestar social desde los territorios.

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, destacó que estas mesas de trabajo responden a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum de priorizar la atención a las causas estructurales de la delincuencia y fortalecer la justicia social en las comunidades más vulnerables.

La funcionaria subrayó que la pacificación del país no es responsabilidad exclusiva de las corporaciones policiacas o del gobierno. Explicó que la pacificación se edifica diariamente mediante la participación coordinada entre familias, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que la prioridad institucional consiste en garantizar condiciones de dignidad, libertad y seguridad para que la población pueda desarrollar sus actividades cotidianas sin violencia.

Durante las jornadas de trabajo se establecieron seis mesas temáticas centradas en la prevención. Entre los ejes principales destacaron la educación para la no violencia, el impulso a las juventudes, la solución pacífica de controversias y los procesos de justicia con perspectiva de género.

Asimismo, se evaluó el impacto de iniciativas locales vigentes como los programas “Sí al Desarme, Sí a la Paz” y las Mesas de Paz territoriales, orientadas a retirar armas de fuego de las calles y prevenir delitos en municipios prioritarios.

En los debates participaron activamente la fiscal general Ernestina Godoy, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como especialistas de la UNAM, la UAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Este foro nacional representa un primer esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la academia para sistematizar las políticas públicas de prevención del delito, buscando trascender los esquemas tradicionales de seguridad pública en el territorio nacional.

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JVR